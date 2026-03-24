На краю Ямала есть станция в тундре, куда не продают билеты. Кто и зачем ездит по самой северной железной дороге?

История самой загадочной железной дороги, которую строили на протяжении 25 лет

В самом сердце тундры, при полном отсутствии населенных пунктов и развитой дорожной инфраструктуры, работает железнодорожная линия. Она пролегает в северном направлении, пересекая болота, реки и зоны вечной мерзлоты. На протяжении всего маршрута нет ни одного города и другого поселения.

Конечной точкой маршрута является станция Карская, расположенная на оконечности полуострова. Она признана самой северной железнодорожной станцией в мире, находящейся далеко за Полярным кругом.

К станции ведёт действующая железнодорожная ветка протяжённостью 572 км, проложенная по тундре. По этой линии курсирует специализированный поезд, предназначенный для перевозки вахтового персонала. Приобрести билеты на этот поезд обычному человеку невозможно. Кроме того, по этой же линии осуществляется транспортировка оборудования для промышленных объектов и платформ со строительными материалами.

Основной контингент пассажиров этого поезда составляют вахтовые работники и сотрудники месторождений.

Они на несколько недель оказываются в условиях тундры, лишённые привычной городской среды, дорог и, по сути, обычного уклада жизни.

Строительство этой железной дороги заняло 25 лет, что является уникальным. Особенность строительства на Ямале заключается в невозможности стандартной укладки шпал. Под верхним слоем почвы находится вечная мерзлота — грунт, который не оттаивает на протяжении многих лет.

Можно решить, что это достаточно прочное основание. Однако при прокладке дорожного полотна происходит нарушение верхнего слоя. Это приводит к изменению теплообмена и в результате вечная мерзлота начинает таять.

Дорожное полотно проседает, деформируется, а рельсы смещаются.

Зимой в основание насыпи закладывалось «ядро» из мёрзлого грунта с целью сохранения низких температур и предотвращения оттаивания мерзлоты под насыпью. Летом насыпь доводилась до проектного профиля с использованием талого сухого грунта.

«Некоторые дороги строятся для соединения населённых пунктов.Э та же дорога была построена для того, чтобы Север работал», – пишет блогер-путешественник Алексей Жирухин.

