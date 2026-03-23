Дикий рай: российская альтернатива дорогим Мальдивам – чистое море, отсутствие людей и белоснежный песок
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Вывожу отеки с лица с помощью двух ложек – а морщины разглаживаются без ботокса: простой метод лимфодренажа Полезное
Идеальный ПП-торт, который позволяют себе есть даже известные модели – готовится полчаса Полезное
В конце марта антуриуму – важнее воды: 1 шт. в воду – и алые "паруса" лезут без продыху как угорелые, один за другим Полезное
Не эклеры, а проще и вкуснее: Готовлю классный десерт-рулет из заварного теста за 30 минут Полезное
Россиянка решилась на эксперимент – съездила в Европу: местные сказали всю правду в лицо Полезное
Теги
Санкт-Петербург Сад-огород Рецепты Туризм Россия
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Дикий рай: российская альтернатива дорогим Мальдивам – чистое море, отсутствие людей и белоснежный песок

Опубликовано: 23 марта 2026 13:02
 Проверено редакцией
Дикий рай: российская альтернатива дорогим Мальдивам – чистое море, отсутствие людей и белоснежный песок
Дикий рай: российская альтернатива дорогим Мальдивам – чистое море, отсутствие людей и белоснежный песок
Городовой ру
Этот курорт вполне может стать бюджетной альтернативой Мальдивам

В Западном Крыму, между Евпаторией и Оленевкой, расположен уникальный населенный пункт Знаменское. Несмотря на отсутствие упоминаний в туристических справочниках, его непременно стоит посетить из-за близости к косе Беляус протяженностью 6 км.

Побережье Беляуса отличается кристально чистой водой лазурного оттенка, демонстрирующей всю палитру синих и зеленых тонов, в сочетании с живописными закатами и белоснежным песком. Отсутствие массового туризма и сопутствующей инфраструктуры создает атмосферу уединенного природного уголка.

Окружающие степи наполнены ароматами трав и цветов, гармонично дополняемыми свежим морским бризом.

Главной же достопримечательностью является песчаная коса, разделяющая море и обширное озеро Донузлав. Объединение этих двух водоемов обеспечивает поступление морской воды в озеро, формируя уникальную экосистему. Благодаря этому в озере обитает огромное количество морских организмов: рыбы, крабы и морские коньки.

Пологий песчаный спуск в воду делает это место идеальным для семейного отдыха с детьми, а быстрое прогревание мелководья позволяет комфортно купаться уже в начале июня.

Побывавшие здесь туристы отмечают невероятную идиллию с природой, называя косу Беляус настоящим райским оазисом, сравнимым с Мальдивами.

Автор:
Ксения Сафрыгина
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 10
🙏 1
😹 1
🙀
😿
Поделитесь новостью