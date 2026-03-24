Курам в марте-апреле - обязательно: 4 раза в неделю до еды - и яиц тьма-тьмущая, быстрое восстановление после зимы

Каждый птицевод желает, чтобы куры неслись чаще, а яйца были крупными и крепкими. Одного лишь подножного корма или даже чистого зерна для этого недостаточно. Конечно, существуют специальные комбикорма, которые упрощают процесс составления рациона. Но есть и более простой, доступный способ значительно улучшить питание пернатых – приготовить полезную добавку самостоятельно. Речь идет о пророщенном зерне, пишет портал "ВетАгро".
Польза пророщенного зерна для несушек
Использование добавки - не просто модная тенденция, а научно доказанный способ обогатить рацион птицы. Пророщенное зерно – настоящий кладезь натуральных витаминов. Во-первых оно укрепляет иммунитет. Во-вторых, улучшает обмен веществ, что напрямую влияет на яйценоскость. Однако важно помнить, что пророщенное зерно – это ценное дополнение, а не полная замена основному корму.
Как правильно использовать зерно
Чтобы получить максимальную пользу, следует соблюдать несколько правил. Длина ростков не должна превышать 5 мм. Если ростки перерастают 1 см, то корм станет грубее и потеряет свою ценность. Зерна должны пахнуть свежестью, без намека на слизь или затхлость. Скармливайте пророщенное зерно сразу, не храните его.
Какое зерно выбрать
Не все культуры одинаково полезны для птицы.
1. Пшеница. Максимально питательна и быстро прорастает.
2. Ячмень. Особенно хорош для бройлеров.
3. Овес. Дает энергию и укрепляет перо.
4. Кукуруза (дробленая). Прорастает слабо, но отлично подходит для смесей.
Добавляйте пророщенное зерно в количестве 15–20% от суточной нормы корма 3–4 раза в неделю. Это значительно повысит яйценоскость и укрепит скорлупу, делая яйца более качественными.
Личный опыт птицевода
"Включив пророщенное зерно в рацион своих кур, вы заметите, как несушки станут здоровее, активнее. Их продуктивность приятно удивит! Использую такую добавку в сезоны, когда нет свежей травы. После зимы молодые ростки помогают птицам быстрее восстановиться", - поделился Сергей из Костромы.
