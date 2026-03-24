Выпускники Петербурга досрочно сдают ЕГЭ: тренд на науку и IT
До конца марта орхидее – обязательно: 1 ложка в воду – и цветоносов не сосчитать, лезут как по расписанию, один за другим Полезное
Не "толчёнка" и не кусочки: Что приготовить из картошки на ужин за 30 минут Полезное
Словно кусочек старой Европы затерялся в Подмосковье: нетуристический город, где каждая улица - картина Полезное
Не тропа, а настоящая "сказочная дорожка": О ней не знают даже местные - как найти Полезное
Не яйца на Пасху, а яркие солнышки: вот как добиться ярко-желтого оттенка – поможет простая специя Полезное
Выпускники Петербурга досрочно сдают ЕГЭ: тренд на науку и IT

Опубликовано: 24 марта 2026 09:30
 Проверено редакцией
Global Look Press / Belkin Alexey / news.ru
Школьники все чаще выбирают предметы, необходимые для поступления в технические и инженерные вузы.

В Санкт-Петербурге идет досрочный этап сдачи ЕГЭ. Школьники, у которых есть веские основания пропустить летние экзамены, уже начали их сдавать.

Петербургские выпускники 11 классов, завершившие программу, активно готовятся к испытаниям. На прошлой неделе открылся досрочный период ЕГЭ для тех, кто не сможет сдавать экзамены летом по уважительным причинам.​

Губернатор Александр Беглов подчеркнул положительную динамику: ученики все чаще отдают предпочтение дисциплинам, нужным для поступления в технические и инженерные вузы с колледжами.

Это обещает петербургской науке и промышленности притоки молодых и целеустремленных кадров, сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

Среди популярных предметов лидирует информатика. Увеличивается число желающих сдавать химию, биологию и физику, где петербуржцы традиционно демонстрируют отличные результаты.

Автор:
Юлия Аликова
Город
