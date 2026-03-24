Выпускники Петербурга досрочно сдают ЕГЭ: тренд на науку и IT

В Санкт-Петербурге идет досрочный этап сдачи ЕГЭ. Школьники, у которых есть веские основания пропустить летние экзамены, уже начали их сдавать.
Петербургские выпускники 11 классов, завершившие программу, активно готовятся к испытаниям. На прошлой неделе открылся досрочный период ЕГЭ для тех, кто не сможет сдавать экзамены летом по уважительным причинам.
Губернатор Александр Беглов подчеркнул положительную динамику: ученики все чаще отдают предпочтение дисциплинам, нужным для поступления в технические и инженерные вузы с колледжами.
Это обещает петербургской науке и промышленности притоки молодых и целеустремленных кадров, сообщает телеканал "Санкт-Петербург".
Среди популярных предметов лидирует информатика. Увеличивается число желающих сдавать химию, биологию и физику, где петербуржцы традиционно демонстрируют отличные результаты.