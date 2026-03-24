Городовой / Полезное / Больше не мажу хлеб маслом – делаю намазку за 2 секунды: тает во рту, а стоит копейки
Больше не мажу хлеб маслом – делаю намазку за 2 секунды: тает во рту, а стоит копейки

Опубликовано: 24 марта 2026 08:26
 Проверено редакцией
Больше не мажу хлеб маслом – делаю намазку за 2 секунды: тает во рту, а стоит копейки
Больше не мажу хлеб маслом – делаю намазку за 2 секунды: тает во рту, а стоит копейки
Простой рецепт намазки на хлеб

Если вы хотите удивить гостей без лишних хлопот, сделайте намазку на хлеб. Эта простая закуска готовится на скорую руку из того, что есть в холодильнике.

Намазка превосходно сочетается с хрустящими крекерами, подсушенным багетом и чипсами. Минимум продуктов, максимум вкуса - вот главный секрет.

Ингредиенты:

  • сырок плавленый - 1 шт.;
  • яйца - 3 шт.;
  • икра мойвы - 100 г;
  • свежая зелень - по вкусу.

Багет нарежьте тонкими ломтиками. Разогрейте сухую сковороду и выложите на нее хлеб. Подрумяньте кусочки с обеих сторон до появления легкой золотистой корочки, после чего переложите их на плоскую тарелку.

Плавленый сырок и вареные яйца натрите на терке, свежую зелень мелко порубите. В глубокой миске соедините все ингредиенты, добавьте икру мойвы и тщательно перемешайте.

Выложите готовую намазку на ломтики багета, украсьте закуску веточками свежей зелени. Блюдо готово к подаче - можно приглашать всех к столу. Приятного аппетита!

Ранее "Городовой" рассказал, как приготовить баклажаны в аэрогриле.

Автор:
Евгения Сухова
