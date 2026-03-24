Больше не мажу хлеб маслом – делаю намазку за 2 секунды: тает во рту, а стоит копейки

Если вы хотите удивить гостей без лишних хлопот, сделайте намазку на хлеб. Эта простая закуска готовится на скорую руку из того, что есть в холодильнике.
Намазка превосходно сочетается с хрустящими крекерами, подсушенным багетом и чипсами. Минимум продуктов, максимум вкуса - вот главный секрет.
Ингредиенты:
- сырок плавленый - 1 шт.;
- яйца - 3 шт.;
- икра мойвы - 100 г;
- свежая зелень - по вкусу.
Багет нарежьте тонкими ломтиками. Разогрейте сухую сковороду и выложите на нее хлеб. Подрумяньте кусочки с обеих сторон до появления легкой золотистой корочки, после чего переложите их на плоскую тарелку.
Плавленый сырок и вареные яйца натрите на терке, свежую зелень мелко порубите. В глубокой миске соедините все ингредиенты, добавьте икру мойвы и тщательно перемешайте.
Выложите готовую намазку на ломтики багета, украсьте закуску веточками свежей зелени. Блюдо готово к подаче - можно приглашать всех к столу. Приятного аппетита!
