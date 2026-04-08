Не только дрожжами: Вот чем "потчую" томаты в сезон - выдают 100500 плодов с куста

Если почва у вас на даче бедная, урожаев даёт мало, то без подкормок не обойтись. Рассказываем, чем подкормить томаты для бешеного цветения и образования большого количества вкусных плодов.

Приготовление подкормки не сложное. Берите 5 литров воды, если есть возможность, то лучше набрать чистой родниковой, а не хлорированной из водопровода. Если такой возможности нет, дайте ей отстояться пару дней, а потом перелейте в другую ёмкость, оставив на дне выпавший осадок, вода станет горазд мягче.

В чистую воду добавим 5 граммов сухих дрожжей. Они содержат целый спектр микроэлементов, жизненно необходимых томатам для роста и развития, а также образования крупных сочных плодов. Дрожжи бросаем не сразу в большую бутыль, а разводим их в стакане тёплой воды, даём постоять 1-2 часа, а потом переливаем в общую ёмкость.

Также в ёмкость высыпаем 0,5 стакана сахара, необходимого для брожения. Так дрожжи активируются на все 100 процентов.

Последний обязательный компонент - сухая древесная зола, её нужен 1 стакан. Дело в том, что при брожении расходуется огромное количество калия, который также необходим томатам, зола его недостаток компенсирует.

Состав оставим на 3 дня, он должен хорошо забродить. После этого перемешиваем его и будем использовать для подкормки томатов.

1 стакан дрожжевого настоя разводим на ведро воды. Томатным кустам даём по половине литра готового средства. Расход весьма экономный. Приготовив раствор 1 раз, вы сможете подкормить все томатные грядки на своём участке.

Ранее издание "Городовой" рассказывало, как можно обрезать вишню в апреле против монилиоза.