Вишня и слива не прощают этих ошибок весной - урожайность сразу устремится к нулю: что нельзя делать

Слива и вишня не терпят ошибок в уходе, так как это может привести к пониженной урожайности. Особенно важно следить за косточковыми деревьями в весенний период. Канал «Сад, огород, лайф» рассказал, какие ошибки допускаются дачниками чаще всего.
Поздняя или неправильная обрезка
Нельзя обрезать сливу и вишню во время сокодвижения, так как это приводит к обильному выделению камеди. Смола привлекает вредителей, а также ослабляет дерево, из-за чего оно тратит силы не на цветение, а на восстановление побегов.
Обрезка допускается до распускания почек, при этом каждый срез нужно замазывать краской или садовым варом. Температура на улице в этот момент не должна превышать -5 градусов.
Несвоевременное внесение азотных удобрений
«Запрещается внесение азота (мочевина, навоз) поздней весной или в сухую почву. Это вызывает жирование побегов, снижает морозостойкость и провоцирует коккомикоз у вишни», - сообщает источник.
Азотная подкормка вносится только после таяния снега. Если время было упущено, то лучше вообще отказаться от этого удобрения.
Отказ от обработки деревьев
До распускания почек необходимо проводить обработку деревьев, что поможет уничтожить тлю, долгоносика, монилиоз и паршу. В коре могут зимовать вредители и грибки, но не все дачники это понимают. Позже уберечь культуры от неприятности будет уже сложнее.
Для обработки лучше всего подходит бордоская жидкость, разведенная до 3%-го раствора.
