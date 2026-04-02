Что не любит смородина - всего 3 пункта: с такими ошибками про урожай можно забыть - ягод не будет

Любой сорт смородины способен показать высокую урожайность только в том случае, если обеспечить кустарнику правильный уход. Существует три вещи, которые не любит культура. Их важно учитывать каждому дачнику. Канал «Виктория Радзевская – Дачные секреты» рассказал о них подробнее.
Сухая почва весной
При недостаточном количестве влаги кустарник начинает хуже развиваться, а также может сбросить урожай. Особенно это касается черной смородины. При отсутствии дождей важно поливать культуру.
«Если дождей нет, обязательно пролейте кусты перед цветением и во время него. Потом ещё раз — когда ягоды начнут наливаться. Поливать лучше в бороздки или небольшие ямки вокруг куста. Почва дольше останется влажной, если замульчировать ее», - сообщает источник.
Поздняя обрезка
Обрезку важно проводить до распускания почек. Многие дачники не успевают провести работы своевременно, из-за чего начинают обрезать ветки в любой момент.
«Такая поздняя обрезка — серьёзная ошибка. Срезы начинают сильно «плакать», сок течёт, куст ослабевает и хуже растёт. Если не успели обрезать рано весной, лучше отложить до лета или сделать формирующую обрезку осенью», - комментирует садовод.
Бедная почва
Смородина растет на одном месте, поэтому почва быстро становится бедной. Любому сорту кустарника требуются как органические, так и минеральные подкормки. Их можно вносить ранней весной, перед цветением, после завязывания урожая.
