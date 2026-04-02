В апреле закапываем под яблоню 1 "пластмассу" – и урожай ломит ветки: секрет агрономов из Китая Полезное
Странное, но вкусное: 7 русских сочетаний, над которыми смеются иностранцы, а мы их обожаем Полезное
При жарке рыбы больше не страдаю: 3 хитрости - и чешуя не летит по кухне Полезное
Ни трещин, ни сколов: как закрутить саморез и забить гвоздь в край доски без растрескивания древесины – 3 лайфхака Полезное
Апрель не проспите, иначе смородины не видать: чем опрыскать кусты, пока почки не распустились - 3 варианта Полезное
Что не любит смородина - всего 3 пункта: с такими ошибками про урожай можно забыть - ягод не будет

Опубликовано: 2 апреля 2026 22:45
 Проверено редакцией
Какие ошибки нельзя допускать при выращивании смородины

Любой сорт смородины способен показать высокую урожайность только в том случае, если обеспечить кустарнику правильный уход. Существует три вещи, которые не любит культура. Их важно учитывать каждому дачнику. Канал «Виктория Радзевская – Дачные секреты» рассказал о них подробнее.

Сухая почва весной

При недостаточном количестве влаги кустарник начинает хуже развиваться, а также может сбросить урожай. Особенно это касается черной смородины. При отсутствии дождей важно поливать культуру.

«Если дождей нет, обязательно пролейте кусты перед цветением и во время него. Потом ещё раз — когда ягоды начнут наливаться. Поливать лучше в бороздки или небольшие ямки вокруг куста. Почва дольше останется влажной, если замульчировать ее», - сообщает источник.

Поздняя обрезка

Обрезку важно проводить до распускания почек. Многие дачники не успевают провести работы своевременно, из-за чего начинают обрезать ветки в любой момент.

«Такая поздняя обрезка — серьёзная ошибка. Срезы начинают сильно «плакать», сок течёт, куст ослабевает и хуже растёт. Если не успели обрезать рано весной, лучше отложить до лета или сделать формирующую обрезку осенью», - комментирует садовод.

Бедная почва

Смородина растет на одном месте, поэтому почва быстро становится бедной. Любому сорту кустарника требуются как органические, так и минеральные подкормки. Их можно вносить ранней весной, перед цветением, после завязывания урожая.

Ранее портал «Городовой» рассказал, какая подкормка пойдет на пользу яблоне во время цветения.

Полина Аксенова
