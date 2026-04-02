Во время пикировки томатам – обязательно: 1 хитрый трюк – и рассада станет толще баобаба, мощной и коренастой

Что важно сделать с рассадой во время пикировки

Агроном Елена Николаева в Дзен-канале "60 соток в Сибири" (18+) рассказала, что нужно сделать с рассадой томатов во время пикировки, чтобы растения стали крепкими и коренастыми. Всего один хитрый трюк и питательная подкормка превратят томаты в "молодые дубки".

Грунт для пикировки

По словам эксперта, пикировка должна сопровождаться обрезкой стержневого корня на 1/4-1/3, в зависимости от состояния корневой системы. Грунт при этом должен состоять на 80% из верхового раскисленного торфа и на 20% – из диатомита, перлита и цеолита. При возможности стоит добавить биогумус.

Пикировать томаты лучше по 2 корня в один 500-миллилитровый стаканчик с дренажными отверстиями. В дальнейшем сажать растения можно по 2 в 1 лунку. Если вы выращиваете очень крупные помидоры по 1 килограмму каждый, то тогда растения нужно пикировать и сажать по одному в лунку.

Хитрый трюк для мощных томатов

При пикировке важно максимально удалить листву, оставив только верхушки. Затем обрезать главный корешок. То же самое сделать со вторым томатом. После растения важно поместить в стаканчик, закрутив стебель по кругу и засыпать грунтом.

"Когда мы укладываем томат по стакану, на его оголенном стебелечке нарастает мощная корневая система. В дальнейшем это благоприятно влияет на приживаемость и урожайность", – объяснила агроном.

Подкормка для роста корневой

После пикировки томаты важно подкормить, чтобы они быстро нарастили крепкие корни. Для приготовления подкормки потребуется:

корневин – 1 грамм;

циркон – 1 миллилитр;

вода – 1 литр.

Все размешать и полить томаты, не заливая, по чуть-чуть. Такое удобрение поможет прижиться рассаде и нарастить корневую систему. Вносить его нужно 1 раз в 2 недели курсом 2 раза.

Подкормка для будущего урожая

После этого курса необходимо растворить 2 грамма монокалий фосфата и 1 миллилитр циркона в 1 литре воды и поливать так помидоры 1 раз в 2 недели курсом 3 раза. Затем рассаду нужно будеть высаживать на постоянное место.

