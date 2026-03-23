Через 7 дней после пикировки – обязательно: 0,5 г в воду – и рассада станет толще баобаба, мощной и коренастой

Чем подкормить рассаду перцев и томатов через 7 дней после пикировки

Дачники уже вовсю занимаются рассадой. Сеют семена, ухаживают за всходами и, конечно, рассчитывают вырастить крепкие томаты и перцы, которые порадуют богатым урожаем. Но для этого рассаду важно обеспечить подкормкой через 7 дней после пикировки. Какой именно, рассказала опытный садовод, автор Дзен-канала "Сад-огород Life" (18+).

Первая подкормка после пикировки

По словам эксперта, помимо азота, фосфора и калия для активного развития рассаде нужен бор. Он улучшает процессы фотосинтеза, регулирует белковый и углеводный обмен, а также способствует накоплению сахарозы в корнях и повышает устойчивость растений к заболеваниям.

С особой благодарностью на опрыскивание бором отзываются перцы и томаты. Ведь бор увеличивает количество хлорофилла в листьях, тем самым повышая устойчивость огородных культур к засухе и переливу.

Кроме того, бор стимулирует цветение и появление завязей. Поэтому первую подкормку борной кислотой следует провести через 7 дней после пикировки рассады, а вторую – перед цветением.

Как приготовить удобрение

Чтобы приготовить рабочий раствор, нужно развести 0,5 грамма борной кислоты в 1 стакане горячей воды, а затем довести объем удобрения до 3 литров. Получившейся подкормкой опрыскать рассаду по листу.

"1-2 таких подкормки за период роста рассады на окне, и ваши растения станут очень мощными", – резюмировала эксперт.

Альтернатива от агронома Петра Ломоноса

Помимо борной кислоты рассаду можно подкормить настоем овсяных хлопьев. Он содержит фосфор, магний и железо, благодаря которым корни и стебли растений становятся мощными и крепкими, а листья зеленеют.

Для приготовления подкормки достаточно залить 3 столовые ложки обычного геркулеса 1 литром кипятка. Настоять 3 часа, а после все тщательно процедить. Полить рассаду овсяным молочком.

Ранее мы сообщали, чем еще можно подкормить рассаду.