Разводим 3 мл в воде – и рассада прет как на черноземе: стебли растут крепкими и мощными, толщиной с палец

Опубликовано: 14 марта 2026 22:01
 Проверено редакцией
Разводим 3 мл в воде – и рассада прет как на черноземе: стебли растут крепкими и мощными, толщиной с палец
Разводим 3 мл в воде – и рассада прет как на черноземе: стебли растут крепкими и мощными, толщиной с палец
Чем подкормить рассаду: даже хилые томаты и перцы вмиг станут толстенькими и коренастыми 

Каждый огородник старается вырастить крепкую рассаду томатов и перцев, чтобы она с легкостью прижилась на постоянном месте, а в дальнейшем порадовала щедрым урожаем. Но иногда растения становятся хилыми, вытягиваются в ниточку, а листочки начинают желтеть. Как исправить ситуацию, объяснил эксперт Дзен-канала Procvetok (18+) Денис Лабков. В результате рассада станет мощной и коренастой, а стебли будут толщиной с палец.

Питательная и мягкая подкормка

По словам эксперта, после появления 3-4 настоящих листьев рассаду важно подкормить мягким питательным раствором. Для его приготовления потребуется:

  • янтарная кислота – 2 таблетки;
  • нашатырный спирт – 3 миллилитра;
  • глицин – 1 таблетка;
  • сенная палочка – 1 грамм;
  • теплая вода – 1 литр.

Сперва нужно растворить в воде янтарную кислоту. После добавить нашатырный спирт. Все перемешать. В результате получится сукцинат аммония. Он значительно лучше усваивается рассадой. И еще это легкое азотное удобрение, которое не приведет к жированию.

Затем следует добавить измельченную таблетку глицина и сенную палочку. Все размешать и полить рассаду под корень. Вносить такое удобрение нужно 1 раз в 3 недели.

Как это работает

Янтарная кислота простимулирует развитие корневой системы и рост побегов. Нашатырный спирт богат азотом, который придаст листьям зеленый цвет и обеспечит активный рост томатов и перцев.

Глицин представляет собой аминокислоту, которая поможет рассаде усваивать питание в 2 раза лучше и повысит иммунитет. Сенная палочка убережет томаты с перцами от болезней, поможет нарастить крепкие корни, а также переведет микро- и макроэлементы в доступную форму и повысит устойчивость к засухе, переливу и перепадам температур.

Ранее мы сообщали, чем нужно подкормить рассаду перцев сразу после появления всходов.

Автор:
Ольга Зайцева
