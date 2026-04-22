Стоит ли высаживать рассаду томатов, перцев и баклажанов до конца апреля - ответ садовода: от этого зависит урожайность
Стоит ли высаживать рассаду томатов, перцев и баклажанов до конца апреля - ответ садовода: от этого зависит урожайность

Опубликовано: 22 апреля 2026 19:11
 Проверено редакцией
Когда лучше высаживать рассаду овощных культур в теплицу

Во многих регионах страны в апреле установилась комфортная погода, поэтому садоводы стремятся побыстрее высадить рассаду томатов, баклажанов, перцев в теплицу. В это время в парнике уже весьма тепло, из-за чего кажется, что все должно пройти отлично. Но на деле появляются серьезные проблемы.

Канал "Виктория Радзевская - Дачные сереты" советует отказаться от посадки культур до мая, так как на это есть весомые причины. Источник рассказал об этом подробнее.

Теплолюбивость

Баклажаны, перцы и томаты относятся к теплолюбивым культурам, поэтому они очень остро реагируют на любое понижение температуры. Растения плохо переносят возвратные заморозки, а также другие погодные сюрпризы.

Низкая температура почвы

"Для нормального роста корней томатам нужна почва не ниже +15 °C, перцу — +18 °C, баклажанам — +20 °C. В апреле даже в южных регионах грунт обычно прогрет всего до +8…+12 °C. Корни в холодной земле перестают работать: не всасывают воду и питательные вещества", - сообщает источник.

Слабая приживаемость

Если пересадить рассаду до конца апреля, то она будет хуже развиваться. Обычно такие растения отстают в развитии на несколько недель, болеют и дают низкую урожайность.

Рекомендации:

"Высадка в теплицу в конце апреля допустима только для самых южных регионов страны. В остальных частях России лучше подождать мая".

"Перед работами обязательно нужно проверять температуру почвы. Для этого необходимо приобрести специальный градусник. Замер следует делать на глубине 5-10 см".

Ранее портал "Городовой" рассказал, в чем замачивать семена огурцов перед посевом.

