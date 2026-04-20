Огурцы будут под защитным куполом: замачиваем семена перед посевом в целебном настое - больше никаких грибков и вирусов
Огурцы будут под защитным куполом: замачиваем семена перед посевом в целебном настое - больше никаких грибков и вирусов

Опубликовано: 20 апреля 2026 22:45
 Проверено редакцией
Чем обрабатывать семена огурцов перед посевом

Семена огурцов являются очень уязвимыми перед грибками, поэтому до посева их необходимо обрабатывать. В дальнейшем это позволит избежать пожелтения листьев и корневой гнили. Иммунитет растения строится именно в фазе проростка, поэтому важно не упустить момент.

Для обработки семян огурцов существует множество составов, но канал "Сад, огород, лайф" советует использовать народное средство, которое является полностью безопасным. Речь идет о семенах сельдерея.

Чем уникальны семена сельдерея

"Исследования показывают, что вещества, содержащиеся в сельдерее, запускают у огурца механизмы системной устойчивости .Как это работает: при контакте с экстрактом в семени активируются гены, отвечающие за выработку защитных ферментов (хитиназы и глюканазы). Эти ферменты разрушают клеточные стенки патогенных грибов", - сообщает источник.

Как готовить состав

Возьмите одну столовую ложку семян сельдерея, залейте их 250 мл кипятка. Дайте настояться до полного остывания, процедите. Замочите семена огурца в полученной жидкости на 2-3 часа. Только после этого можно приступать к посеву.

Рекомендация:

"Перед посадкой в стаканчик прогрейте семена. Положите блюдце на батарею или обогреватель (чтобы было +25…+28°C) на сутки. Это даст толчок быстрому и дружному росту, корень будет мощнее".

Ранее портал "Городовой" рассказал, какие цветы можно высаживать в тени.

Автор:
Полина Аксенова
Полезное
