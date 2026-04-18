Цветут в тени лучше, чем на солнце: топ неприхотливых растений - скучная клумба станет произведением искусства

Опубликовано: 18 апреля 2026 21:42
 Проверено редакцией
Какие цветы лучше всего выращивать в тени

Большой популярностью у цветоводов пользуются те растения, которые можно высаживать в тени. Обычно они обладают максимальной неприхотливостью, поэтому над ними не придется трястись, как над розами или пионами. Портал "Огород.ру" назвал несколько цветов, которые точно должны быть на клумбе у каждого.

Аквилегия

Этот неприхотливый многолетник отлично чувствует себя в полутени и тени, так как на солнце он может начать вянуть, быстро отцветать. Процесс бутонизации обычно приходится на май и июнь. Цветы могут быть розовыми, красными, белыми, голубыми, фиолетовыми, желтыми.

Бальзамин Уоллера

"Бальзамин Уоллера способен стать украшением любого участка. Во время бутонизации куст покрыт цветами, размер которых способен сильно отличаться – от 2,5 до 5 см. Цветки имеют разное строение и окраску. Они бывают обычными и махровыми, однотонными и двухцветными", - сообщает источник.

Бруннера

Многолетник станет настоящим украшением тенистых клумб. Существует несколько видов этого растения, однако особенно часто используют сибирскую и крупнолистную бруннеру. Цветы имеют небольшой размер, голубой оттенок. Если растение обрезать после цветения, то оно запустит повторную бутонизацию.

Вербейник

Это растение создано для декорирования влажных затенённых участков сада. На солнце оно и растет, и цветет намного хуже. Чаще всего встречается с желтыми цветками, однако есть и розоватый вид растения. Процесс цветения длится два месяца - в июне и июле.

Ранее портал "Городовой" рассказал, чем подкармливать флоксы в апреле.

Полезное
