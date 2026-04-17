Всего 1 подкормка - и флоксы затмят своим цветением даже розы: пора вносить уже в апреле

Подкормкой флоксов необходимо заниматься не только летом, но и весной. Этот момент является особенно важным, так как растения только начинают свое развитие. В апреле флоксам требуется азот для наращивания зеленой массы, а также развития корневой системы, которая на тот момент еще является слабой.
Для приготовления понадобится:
- куриный помет - 1 часть;
- вода - 20 частей.
Это удобрение является весьма опасным, так как неправильная дозировка может обжечь корни и привести многолетники к гибели. Куриный помет более концентрированный, чем навоз, но если соблюдать осторожность, то проблем не будет.
Добавьте в воду куриный помет, тщательно размешайте и дайте настояться в течение 3-5 дней. После этого разбавьте удобрение в соотношении 1:20, так как приготовленный настой является концентратом.
Предварительно полейте флоксы обычной водой, только после чего приступайте к подкормке. Старайтесь лить состав под корень, не попадая на листья и стебли. Вносить удобрение повторно не придется, так как куриный помет будет длительное время питать растения.
Рекомендация:
"Флоксы не выносят застоя воды и кислых почв. Если у вас кислая земля (на ней активно растут хвощ, мох, щавель), весной обязательно проведите раскисление. Рассыпьте доломитовую муку (200-300 г на квадратный метр) или древесную золу (300-400 г)".
