Ловчие пояса - на помойку: для защиты плодовых деревьев от муравьев есть защита лучше - работает на все 100%

С наступлением тепла на участке начинают появляться муравьи. Они несут угрозу не только для дома, но и плодовых деревьев. Эти насекомые разводят тлю, оберегают ее от хищников, поэтому важно не допустить их приближения к яблоням, грушам, сливам и другим культурам.
Обычно дачники устанавливают ловчие пояса, которые представляют собой липкий барьер. Но муравьи умеют обходить такие ловушки. Они перебираются по другим деревьям, переползают по паутине, а также ждут, когда липкий слой высохнет. Канал "Твоя дача" советует воспользоваться особенным средством.
Для приготовления состава понадобится:
- дегтярное мыло - 50 г;
- горячая вода - 1 литр;
- обычная вода - 4 литра;
- березовый деготь - 2 столовые ложки.
В горячую воду добавьте натертое дегтярное мыло, деготь и хорошо размешайте жидкость. Влейте еще 4 литра воды. Цвет раствора должен иметь оттенок крепкого чая.
Как использовать
- Облить стволы плодовых деревьев, убедиться, что заполнены все трещины в коре.
- Обработать приствольный круг в радиусе 50 сантиметров.
"Дёготь перебивает феромонные дорожки. Муравей, который вышел из гнезда, не может найти путь. Через 2–3 дня колония переключается на другие источники корма (соседние деревья, траву). Тля на обработанном дереве остаётся без «пастухов» и постепенно вымирает", - сообщает источник.
