Перед посевом укропа в апреле - важнее всего: одно действие - и зелень всходит "щеткой" через 3 дня

Уже сейчас можно начинать посев укропа в теплицу. Обычно приходится ожидать всходов очень долго, ведь на это уходит до 20 дней. Канал "Виктория Радзевская - Дачные секреты" назвал способ, который позволит значительно ускорить этот процесс.
Почему семена укропа долго всходят
Обычно это происходит из-за наличия эфирной оболочки, которая долго растворяется после посева. Такая особенность также встречается у петрушки, моркови. Исправить ситуацию поможет предварительное замачивание семян в особой жидкости. Для этого понадобится:
- перекись водорода - 1 столовая ложка;
- вода - 100 мл.
Как действовать
"Семена укропа насыпаю в марлю, опускаю в раствор и выдерживаю 20 минут. Вода постепенно желтеет — это значит, что эфирные масла растворяются. После этого вынимаю семена и перекладываю их в чистую воду на сутки", - комментирует автор канала.
За это время семена хорошо разбухнут, увеличатся в размере. Перед посевом их стоит обсушить с помощью полотенца, а также обвалять в крахмале. Только после этого можно приступать к работе.
Рекомендация:
Если на улице еще прохладно, то стоит накрыть посевы пленкой, однако в остальных случаях она не понадобится. Ожидается, что всходы появятся уже на третий день.
