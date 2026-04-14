Перед высадкой рассады в теплицу - обязательно: обновляем грунт на раз-два - почва станет плодороднее чернозема

Приближается период высадки рассады в теплицу, поэтому уже сейчас необходимо заняться подготовкой к этому мероприятию. Большое значение имеет качество почвы, ведь после прошлого сезона она заметно истощилась. Канал "Виктория Радзевская - Дачные секреты" советует заняться обновлением грунта. Каждый из методов стоит разобрать подробнее.
Сидераты
Апрель прекрасно подходит для высадки сидератов, так как эти культуры растут очень быстро. Они насыщают почву азотом и другими полезными элементами, способствуют рыхлению, а также улучшают ее качество.
Компост
Этот способ является самым простым. На 1 квадратный метр грунта будет уходить по 4-6 кг компоста. Его нужно заделать в почву, при необходимости внести влагу.
Перегной
"У кого есть коровы или другая живность, обычно имеется перегной. На грядки в теплице вносим по 4–6 кг перегноя на 1 м² и перекапываем. Почва сразу становится живой, рыхлой и питательной. Подходит для всех тепличных культур", - сообщает источник.
Обеззараживание и гуматы
Если в прошлом сезоне культуры были поражены вредителями или грибками, то лучше заняться обеззараживанием грунта. Для этого достаточно воспользоваться слабым раствором марганцовки или фитоспорином, который был разведен по инструкции. Только после этого можно вносить гуматы. Они оживляют почву, делают лучше структуру.
Рекомендация:
"Не стоит использовать каждый способ, так как достаточно только одного. Выбирайте именно тот, который является для вас более выгодным и простым".
