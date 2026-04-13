Из 100500 сортов картофеля выбираю только два - через 65 дней собираю урожай: корнеплоды - выше всяких похвал

К выбору сортов картофеля необходимо подходить со всей ответственностью, ведь от этого зависит урожайность, качество корнеплодов и многие другие факторы. Обычно культура формирует клубни долго, поэтому некоторые садоводы стараются отдавать предпочтение раннеспелым сортам. Канал «Дачник.ру» рассказал, какой картофель стоит выбрать.
«Венета»
Ранний сорт был выведен в Германии. Его особенностью является факт лояльности к засухе и к составу почвы. Созревание происходит уже через 65 дней. Содержание крахмала не превышает 14%.
Клубни имеют средний размер и идеальную овальную форму. Сорт устойчив к золотистой нематоде, морщинистой мозаике, однако может быть уязвим перед фитофторой. Ранний сорт отличается хорошей лежкостью, что также станет большим преимуществом. С 1 га получится собрать 400 ц.
«Ривьера»
«Принадлежит голландской селекции, имеет столовое назначение. Отличается клубнеплодами овальной формы с желтоватой мякотью и плодной оболочкой того же оттенка. Вес некоторых картофелин может приближаться к 200 г», - комментирует источник.
В южных регионах страны «Ривьеру» можно вырастить за сезон дважды, поэтому сорт пользуется особой популярностью у тех дачников, которые живут в Краснодарском крае. Созревает за 65 дней. Сорт имеет иммунитет к золотистой нематоде, мозаике, поражению Y-вирусом. Может быть поражен паршой и фитофторой.
