Яблоне весной - важнее всего: обрабатываем дерево в 3 этапа - вредителей и грибков даже с лупой не видно

Яблоня нуждается не только в подкормке, но и в обработке. Плодовое дерево уязвимо перед многими грибками и вредителями. Чем быстрее начать действовать, тем больше шансов предотвратить беду. Заниматься обработкой необходимо в апреле. Канал «Сад, огород, лайф» советует проводить работы в три этапа.
Первая фаза – до распускания почек
«На этом этапе используют концентрированный раствор бордоской жидкости или медного купороса. Эта обработка уничтожает зимующие споры грибков (парши, монилиоза) и яйца вредителей (тли, медяницы), которые спрятаны в трещинах коры и у основания почек», - сообщает источник.
Вторая фаза – по зеленому конусу
Обработка проводится в тот момент, когда чешуйки начинают раздвигаться, откуда появляется кончик листа. В этот момент пора заниматься обработкой яблони от цветоеда, жука-долгоносика. Если на данном этапе опоздать хотя бы на несколько дней, то можно остаться без цветов.
В этот период стоит отказаться от народных средств, ведь лучшую эффективность покажут системные инсектициды. Вредители являются стойкими, поэтому самодельные настои и растворы их не уничтожат.
Третья фаза – по розовым бутонам
Обработкой необходимо заниматься перед цветением, когда бутоны стали розовыми. На данном этапе нельзя применять химию. Лучше сделать настой из луковой шелухи. Для приготовления понадобится:
- вода – 2 литра;
- шелуха – ½ банки;
- мыло жидкое – 50 мл.
Шелуху залить горячей водой, накрыть крышкой и оставить настаиваться на 2 дня. После этого процедить состав, добавить мыло и развести его в соотношении 1:10. Только после этого приступить к опрыскиванию яблони.
