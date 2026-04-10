2 компонента в апреле - и пионы под надежной защитой: ни грибков, ни болезней - цветут краше любых роз

Весной необходимо заниматься не только подкормкой пионов, но и обработкой. Эти цветы очень уязвимы перед вредителями и грибковыми заболеваниями, из-за чего вы в любой момент можете потерять культуру. Особенно пионы подвержены серой гнили.
Это грибковое заболевание быстро развивается, из-за чего лучше начинать действовать заранее. Грибок поражает побеги у основания, поэтому при обработках стоит уделить данной зоне повышенное внимание. Канал «Сад, огород, лайф» советует использовать компонент, который знаком каждому. Речь идет о золе.
Как использовать золу
«Самый простой и эффективный способ — присыпать почву вокруг куста и сами ростки древесной золой. Это и профилактика грибка, и калийная подкормка», - комментирует источник.
Такую процедуру достаточно проводить весной 2 раза в месяц. Если пионы в прошлом уже болели серой гнилью, то потребуются более кардинальные меры. Для приготовления усиленного средства понадобится:
- медный купорос – 50 г;
- вода – 10 литров.
«Важно проводить полив и опрыскивание в апреле. Защиту нужно начинать ещё до того, как побеги вырастут выше 10–15 сантиметров, иначе уже будет поздно», - сообщает садовод.
Благодаря такой подкормке пионы точно будут под надежной защитой от серой гнили и других грибковых заболеваний. Они отблагодарят вас пышным цветением и без использования подкормок, так как все силы растений будут направлены именно на бутонизацию, а не на борьбу с болезнями.
Ранее портал «Городовой» рассказал, чем подкормить малину в апреле.