2 компонента в апреле - и пионы под надежной защитой: ни грибков, ни болезней - цветут краше любых роз

Опубликовано: 10 апреля 2026 22:45
 Проверено редакцией
Legion-Media
Как защитить пионы от грибковых заболеваний

Весной необходимо заниматься не только подкормкой пионов, но и обработкой. Эти цветы очень уязвимы перед вредителями и грибковыми заболеваниями, из-за чего вы в любой момент можете потерять культуру. Особенно пионы подвержены серой гнили.

Это грибковое заболевание быстро развивается, из-за чего лучше начинать действовать заранее. Грибок поражает побеги у основания, поэтому при обработках стоит уделить данной зоне повышенное внимание. Канал «Сад, огород, лайф» советует использовать компонент, который знаком каждому. Речь идет о золе.

Как использовать золу

«Самый простой и эффективный способ — присыпать почву вокруг куста и сами ростки древесной золой. Это и профилактика грибка, и калийная подкормка», - комментирует источник.

Такую процедуру достаточно проводить весной 2 раза в месяц. Если пионы в прошлом уже болели серой гнилью, то потребуются более кардинальные меры. Для приготовления усиленного средства понадобится:

  • медный купорос – 50 г;
  • вода – 10 литров.

«Важно проводить полив и опрыскивание в апреле. Защиту нужно начинать ещё до того, как побеги вырастут выше 10–15 сантиметров, иначе уже будет поздно», - сообщает садовод.

Благодаря такой подкормке пионы точно будут под надежной защитой от серой гнили и других грибковых заболеваний. Они отблагодарят вас пышным цветением и без использования подкормок, так как все силы растений будут направлены именно на бутонизацию, а не на борьбу с болезнями.

Ранее портал «Городовой» рассказал, чем подкормить малину в апреле.

Автор:
Полина Аксенова
