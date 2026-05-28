Листья хлорофитума перестанут желтеть: агроном Давыдова рассказала, как справиться с проблемой и оздоровить растение
Хлорофитум известен как мощное растение-очиститель воздуха, способное устранять микробы, вредные примеси и газы в помещении. Этот вид отличается неприхотливостью в уходе, быстрым ростом и размножением. Тем не менее, иногда наблюдается потеря декоративных качеств, проявляющаяся в пожелтении или почернении листьев.
Подкормки
В летний период хлорофитум активно цветет, потребляя значительную часть микроэлементов из почвы. К осени это может привести к дефициту минералов, в частности азота. В связи с этим рекомендуется проводить подкормку растения азотсодержащими удобрениями 2-3 раза в месяц.
Полив
Недостаток влаги также может быть причиной пожелтения листьев. В условиях сухой и жаркой погоды необходимо обеспечить частый полив хлорофитума, а также опрыскивание из распылителя для обеспечения оптимального уровня увлажнения.
Свет
Хлорофитум, как и большинство комнатных растений, не переносит прямого воздействия солнечных лучей.
"В случае расположения растения под прямыми солнечными лучами, рекомендуется изменить его местоположение",– рассказала агроном Ксения Давыдова.
При соблюдении всех условий хлорофитум будет успешно развиваться. Кроме того, помещение, в котором он растет, будет славиться высоким качеством и свежестью воздуха.
