Пустая трата времени и денег: от каких экскурсий в Дубае стоит держаться подальше - разочаруетесь, если посетите

Названы неудачные экскурсии в Дубае

Дубай продолжает пользоваться популярностью у российских туристов, но даже здесь без разочарований не обойдется. В эмирате можно найти экскурсии на любой вкус, однако некоторые из них стоит точно обходить стороной.

Обзорная экскурсия по городу

Город не подходит для пешеходных прогулок, поэтому туристы соглашаются на такую экскурсию. На деле они получают неинтересный рассказ, а также чувствуют дикую нехватку времени. Все достопримечательности показывают со стороны, из-за чего их не получится рассмотреть поближе.

Сафари по пустынным дюнам

"Места для поездок фиксированные, и обычно там уже носятся десятки таких же экскурсантов на джипах, поднимая в воздух пыль и мусор. После заездов всех привозят гуртом на импровизированную стоянку бедуинов, где для туристов устраивают аттракцион с танцами живота и обедом. Еда обычно посредственная, а танцы исполняют эмигрантки из стран Восточной Европы", - сообщает портал "Тонкости туризма".

Популярные рынки

Проблема с рынками встречается не только в Турции, но и в Дубае. Уже давно городские рынки эмирата стали декорациями для туристов, ведь местные такие места не посещают. Здесь можно найти множество китайских вещей, при этом продаваться они будут по завышенным ценам.

Бурдж Халифа

Этот небоскреб считается самым знаменитым в Дубае, при этом попасть на смотровую площадку - недешевое удовольствие. Сама площадка является маленькой, с нее видно только часть города. Проблема может возникнуть даже с фотографиями, ведь сделать их тут не так уж и просто. Из-за стекла и солнца на кадрах ничего не видно.

Опыт автора

"Когда я посетила Дубай первый раз, то сразу отправилась на сафари по пустыне. Хотела испытать тот драйв, увидеть местную природу, но на деле получила только песок во рту и глазах. Дышать там просто нечем. Крайне не советую отправляться на эту экскурсию", - сообщает Полина Аксенова.

