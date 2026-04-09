2 ст. ложки гранул в апреле - и малину не узнать: покажет рекордную урожайность, ягод будет больше, чем листьев

Чем подкормить малину в середине весны

Малина начинает оживать в апреле, поэтому необходимо обеспечить ягодному кустарнику хорошее питание. На первых этапах культура нуждается в азоте. Именно этот компонент улучшает развитие побегов, листьев. Также большую роль играет и калий, ведь он способствует лучшему цветению и завязыванию урожая.

Канал «Сад, огород, лайф» советует использовать для подкормки малины калийную селитру. Это удобрение легко усваивается, не вредит культуре, а также обеспечивает быстрый старт.

«Разведите 2 столовые ложки калийной селитры в 10 литрах воды и полейте растения из расчёта 5 литров раствора на 1 квадратный метр малинника», - сообщает источник.

Если калийной селитры у вас нет, то можно приготовить удобрение самостоятельно. Для этого понадобится:

мочевина – 1 столовая ложка;

сульфат калия – 1 столовая ложка;

вода – 10 литров.

Эффект от такой подкормки будет схож с предыдущей, однако важно не менять дозировку при поливе. Повторять внесение удобрения не нужно, так как малина с первого раза получит достаточное количество питания.

Рекомендации садовода:

«Не забудьте перед подкормкой почистить малинник. Осторожно уберите прошлогоднюю мульчу, опавшие листья и ветки, так как в них могут находиться вредители и патогены». «Если земля сухая, предварительно обильно полейте малинник чистой водой за 1–2 дня до подкормки — это защитит корни от ожогов».

