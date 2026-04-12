Почему коричневые яйца дороже белых и есть ли разница - разбирался шеф-повар

Перед Пасхой традиционно растет спрос на белые яйца. Но кажется, что только перед Пасхой. Даже шеф-повара замечают, что коричневые пользуются большей популярностью, чем белые. Белые стоят рядом и даже обычно чуть дешевле, но большинство уверенно берёт коричневые. Любопытные задаются вопросом: стоит ли переплачивать за цвет скорлупы? Повар, автор канала zmievskie решил провести собственное исследование. Спойлер: разницы внутри никакой.
От чего зависит цвет скорлупы?
Есть мнение, что коричневые яйца — более «натуральные», а белые — от перекорма птиц "химией". Но это неправда. На окрас скорлупы влияет только порода птицы. Белые куры несут белые яйца. Рыжие и тёмные — коричневые. Корм, условия содержания, «натуральность» на цвет скорлупы не влияют.
Почему коричневые яйца дороже?
Если внутри всё одинаково, то почему за коричневые просят больше? Причин две.
- Первая — сама курица. Породы, которые несут коричневые яйца, крупнее. Они больше едят, им нужно больше места и ухода. Фермеры закладывают эти расходы в цену.
- Вторая — маркетинг. Коричневый цвет в головах покупателей прочно связан с «деревенским», «натуральным», «домашним». Производители это знают и активно пользуются. При равной цене люди предпочитают брать коричневые, а значит можно поднять на них цены - и покупатели продолжат платить за них.
А на вкус есть разница?
Шеф-повар решил проверить разницу сам, готовил из белых и коричневых яиц разные блюда попеременно. Пытался найти разницу, но ее не было. Он приходит к выводу, что вкус зависит от свежести, корма и условий содержания курицы, но никак не от скорлупы.
Вместо того чтобы смотреть на цвет, лучше обратить внимание на маркировку, советуют эксперты Роскачества.
- Свежесть. Посмотрите на дату. Чем свежее, тем вкуснее.
- Категория. Отборное (СО) или первая (С1) — крупнее. Вторая (С2) и третья (С3) — мельче. Но качество белка и желтка от категории не зависит.
- Расстояние от фермы до магазина. Чем меньше транспортное плечо, тем меньше риски, что яйца пострадали при транспортировке.
Автор напоминает, что вкус омлета зависит от того, сколько масла на сковороде и не пережарен ли он, а не от того, какого цвета была скорлупа, которая отправилась в мусорное ведро.
Ранее Городовой рассказал, как приготовить хрустящие сырники за 15 минут.