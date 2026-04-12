Хрустящие сырники за 15 минут: получатся даже у ребенка - вкусно, аппетитно, полезно

Хотите приготовить идеальные и ароматные сырники, которые тают во рту, с хрустящей золотистой корочкой? Даже если раньше они вас "подводили", этот проверенный рецепт поможет приготовить полезное блюдо без особых хлопот. Оно удивит своим оригинальным вкусом и аппетитным внешним видом, пишет портал "Щи".
Ингредиенты:
- творог – 200 г;
- яйцо – 1 шт.;
- мука – 2 ст. ложки;
- сахарный песок – по вкусу (можно и без него);
- неглазированные кукурузные хлопья – 50-100 г;
- подсолнечное масло – для обжаривания.
Приготовление:
1. Перетерите творог с яйцом и сахарным песком (если используете). Добавьте муку и тщательно перемешайте заготовку до получения легкой и однородной массы.
2. Выложите получившееся тесто на поверхность, слегка присыпанную мукой. Сформируйте из него "колбаску", а затем нарежьте на равные части. Из каждой части скатайте шарик. Не пугайтесь, если тесто будет немного липнуть к рукам – это именно то, что нужно для хорошей панировки.
3. Кукурузные хлопья измельчите. Это можно сделать в ступке или с помощью блендера.
4. Обваляйте каждый творожный шарик в измельченных хлопьях. Затем выложите их на разогретую сковороду с маслом. Жарьте на среднем огне до тех пор, пока панировка не станет золотисто-коричневой.
5. Готовые сырники выложите на бумажное полотенце, чтобы удалить излишки масла. Подавайте горячими и наслаждайтесь! Приятного аппетита!
