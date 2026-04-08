500 мл на куст - и клубника вяжет ягоды без остановки: урожайность станет рекордной при любой погоде

В апреле необходимо обязательно заниматься подкормкой клубники. На этом этапе развития кусты нуждаются в фосфоре, калии, кальции, боре и магнии. От правильности подкормки будет зависеть развитие куста, цветение, завязывание ягод и урожайность. Особенно важен бор.
Канал «Виктория Радзевская – Дачные секреты» советует использовать борофоску. Это удобрение содержит все компоненты, которые были указаны выше. Для приготовления идеального раствора понадобится:
- вода – 10 литров;
- борофоска – 1 столовая ложка.
Изначально необходимо прогреть 1 литр воды, после чего добавить борофоску. Это необходимо для лучшего растворения твердых гранул. После этого влить концентрированный раствор в 9 литров воды.
Как использовать
Под молодой куст достаточно выливать всего 500 мл раствора, под взрослый – 1 литр. Предварительного увлажнения почвы не требуется, так как состав является безопасным.
«Можно, конечно, просто рассыпать сухие гранулы по земле, но в жидком виде питание попадает к корням гораздо быстрее, и растения получают его сразу. Гранулы в сухом виде растворяются медленно», - сообщает источник.
Рекомендации:
«Достаточно проводить подкормку однократно. Переизбыток бора точно не пойдет на пользу».
«В апреле стоит отказаться от азотных удобрений, иначе клубника начнет жировать. Такие подкормки допустимы только в марте».
