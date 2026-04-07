3 ложки в воду - и перья чеснока станут изумрудными: никаких вредителей и желтизны - апрельская подкормка

Апрель – идеальный период для первой подкормки чеснока. Важно обеспечить его необходимым питанием, что позволит избежать пожелтения перьев, а также ускорит появление зеленой массы.
Почему желтеют перья
«Классический признак острого дефицита азота. Без этого элемента растение не может синтезировать хлорофилл и наращивать зелень. Поэтому первая подкормка должна быть максимально быстрой и "азотной"», - сообщает канал «Сад, огород, лайф».
Что понадобится:
- нашатырный спирт – 3 столовые ложки;
- вода – 10 литров.
Нашатырный спирт нужно развести в воде. Этот компонент является быстрым источником азота, так как он действует мгновенно. Также нашатырь отпугивает луковую муху и других вредителей, уничтожает грибки. Раствор нужно применять сразу после приготовления, иначе эффективность снизится.
Как использовать
Обязательно нужно полить грядки обычной водой перед внесением подкормки. Это позволит уберечь чеснок от ожогов, ведь нашатырная подкормка является агрессивной. Только после этого можно вносить удобрение.
Рекомендации:
«Поливайте строго под корень, стараясь не попадать на перья. Если влага все-таки попала на зеленые части растения, то нужно ее сразу удалить».
«Перед внесением обязательно прорыхлите междурядья на глубину 3–5 см. Это разрушит почвенную корку и даст доступ кислорода к корням».
