Китайцы платят миллионы за "Ладу": как российский внедорожник стал хитом за рубежом
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Почему коричневые яйца дороже белых и есть ли разница - разбирался шеф-повар Полезное
Как убрать трещины на "наждачных" пятках дома: бархатные стопы без салона — кожа нежнее, чем у младенца Полезное
Почему, увидев муравьёв на пионах, не стоит бить тревогу: неожиданная польза от насекомых в саду Полезное
Урожай пропадет без вести на раз-два: в какие дни с 15 по 30 апреля нельзя ничего сеять и сажать – лунный календарь и приметы Полезное
Не гибрид, а авторитет на грядке: выдает огурцы по 3 ведра с куста в любом регионе - для теплицы и для открытого грунта Полезное
Теги
Сад-огород Санкт-Петербург Рецепты Туризм Лайфхак
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Китайцы платят миллионы за "Ладу": как российский внедорожник стал хитом за рубежом

Опубликовано: 12 апреля 2026 14:24
 Проверено редакцией
Legion-Media
Мы привыкли к тому, что китайские автомобили заполнили российский рынок, однако существует и обратная тенденция.

В Китае можно встретить хорошо знакомые модели "Лады", и некоторые из них пользуются стабильным спросом. Автор Дзен-канала "Автовыбор" рассказал о модели, которая вызывает особый интерес у иностранцев.

Конкуренция и параллельный импорт

Официального представительства "АвтоВАЗа" в Поднебесной нет, поэтому автомобили попадают туда по каналам параллельного импорта, чаще всего через Казахстан, где логистика оказывается проще и дешевле.

В условиях жесткой конкуренции с местными производителями и мировыми брендами "Веста" или "Гранта" не способны удивить китайских покупателей. Зато "Нива" привлекает их своим характером и проходимостью. На фоне современных электромобилей она воспринимается как необычный ретро-внедорожник с настоящими внедорожными возможностями.

Почему "Нива" так полюбилась китайцам и сколько она стоит

В Китае много энтузиастов, увлекающихся тюнингом. Простая конструкция "Нивы" делает её идеальной платформой для доработок и создания уникальных проектов. Владельцы нередко устанавливают специальные диски, хромированные элементы, а также перешивают салон, придавая автомобилю винтажный стиль.

Цены на российский внедорожник в Китае заметно выше, чем в России. Подержанный экземпляр 2020 года с пробегом около 23 тысяч километров может стоить примерно 830 тысяч рублей. Стоимость нового автомобиля с учетом логистики и экологических требований достигает около 3 миллионов рублей.

Популярность "Нивы" в Китае объясняется её высокой проходимостью и широкими возможностями для модернизации.

Автор:
Александр Асташкин
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью