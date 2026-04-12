Китайцы платят миллионы за "Ладу": как российский внедорожник стал хитом за рубежом

В Китае можно встретить хорошо знакомые модели "Лады", и некоторые из них пользуются стабильным спросом. Автор Дзен-канала "Автовыбор" рассказал о модели, которая вызывает особый интерес у иностранцев.
Конкуренция и параллельный импорт
Официального представительства "АвтоВАЗа" в Поднебесной нет, поэтому автомобили попадают туда по каналам параллельного импорта, чаще всего через Казахстан, где логистика оказывается проще и дешевле.
В условиях жесткой конкуренции с местными производителями и мировыми брендами "Веста" или "Гранта" не способны удивить китайских покупателей. Зато "Нива" привлекает их своим характером и проходимостью. На фоне современных электромобилей она воспринимается как необычный ретро-внедорожник с настоящими внедорожными возможностями.
Почему "Нива" так полюбилась китайцам и сколько она стоит
В Китае много энтузиастов, увлекающихся тюнингом. Простая конструкция "Нивы" делает её идеальной платформой для доработок и создания уникальных проектов. Владельцы нередко устанавливают специальные диски, хромированные элементы, а также перешивают салон, придавая автомобилю винтажный стиль.
Цены на российский внедорожник в Китае заметно выше, чем в России. Подержанный экземпляр 2020 года с пробегом около 23 тысяч километров может стоить примерно 830 тысяч рублей. Стоимость нового автомобиля с учетом логистики и экологических требований достигает около 3 миллионов рублей.
Популярность "Нивы" в Китае объясняется её высокой проходимостью и широкими возможностями для модернизации.
