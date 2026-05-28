Портал в 14:15: едем поздравлять Гатчинский дворец с 260-летием на «ламповой» электричке
Гатчинский дворец отмечает солидную дату — 260 лет со дня основания. В честь праздника 6 июня (суббота) между Петербургом и Гатчиной пустят легендарный состав ЭР2К, сообщили в пресс-службе ОЖД.
Это та самая «ламповая» электричка с круглым «лицом», которую многие помнят по старым фильмам.
Что важно знать:
- Маршрут: поезд отправится с Балтийского вокзала в 14:15.
- Время в пути: чуть больше часа. В Гатчину прибудете в 15:18.
- Обратный рейс: в 15:45 поезд двинется обратно и к 16:52 будет в Петербурге.
- Остановки: электричка будет тормозить на всех платформах, так что подсесть можно в любом месте.
В самом дворце в это время будет особенно красиво. Можно погулять по подземному ходу, заглянуть в парадные залы и покормить уток в парке.
Обычно ретропоезда — это дорогие туристические составы. Но здесь всё проще и доступнее. ЭР2К — это модернизированная классика. Внутри часто сохраняют аутентичные деревянные сиденья или ставят мягкие диваны в стиле 70-х.
Это отличный шанс сделать атмосферные фотографии для соцсетей. Гатчинский дворец с его суровой красотой — идеальные декорации для таких поездок.
