Как убрать трещины на "наждачных" пятках дома: бархатные стопы без салона — кожа нежнее, чем у младенца

Идеальная женщина идеальна во всем. Даже в тех местах, которые никто не видит. Например, в зоне стоп. Именно эта область подвергается тяжелым нагрузкам, а потому пятки становятся сухими, грубыми, покрываются трещинами и на ощупь становятся, как наждачная бумага. Предлагаем вернуть пяточкам мягкость и бархатистость при помощи трех народных рецептов.
Убрать трещины и натоптыши без салона, а также смягчить кожу стоп помогут следующие методы.
Ванночка с пищевой содой
Разведите 50 г соды в 2 л горячей воды, перелейте раствор в таз и опустите туда ноги на 15-20 минут. Сода размягчит грубую корку на коже, и вам останется только убрать ее пемзой. После процедуры смягчите пятки питательным кремом.
Маска из хозяйственного мыла
Намажьте пятки плотным слоем хозяйственного мыла, обмотайте ноги пищевой пленкой и оставьте на 30-40 минут. Можете пока загрузить серию любимого сериала. Повторяйте процедуру три дня подряд, и скоро вы заметите, какой мягкой и нежной стала кожа на пятках. А все потому, что в составе мыла есть щелочь, которая и помогает бороться с огрубевшей кожей.
Маска из лимонного сока
Выдавите сок лимона, намажьте на пятки, оберните полиэтиленом либо наденьте специальные носки и оставьте на всю ночь. Утром смойте средство и смажьте ступни увлажняющим кремом. Достаточно выполнять такую маску раз в неделю - совсем скоро результат вас порадует.
Все рецепты простые, дешевые, готовятся из самых доступных продуктов, которые найдутся в каждом доме, но при этом эффективно помогают возвращать грубым пяткам с трещинами гладкость, мягкость и шелковистость.
