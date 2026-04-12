Как убрать трещины на "наждачных" пятках дома: бархатные стопы без салона — кожа нежнее, чем у младенца
Почему коричневые яйца дороже белых и есть ли разница - разбирался шеф-повар Полезное
Китайцы платят миллионы за "Ладу": как российский внедорожник стал хитом за рубежом Полезное
Почему, увидев муравьёв на пионах, не стоит бить тревогу: неожиданная польза от насекомых в саду Полезное
Урожай пропадет без вести на раз-два: в какие дни с 15 по 30 апреля нельзя ничего сеять и сажать – лунный календарь и приметы Полезное
Не гибрид, а авторитет на грядке: выдает огурцы по 3 ведра с куста в любом регионе - для теплицы и для открытого грунта Полезное
Как убрать трещины на "наждачных" пятках дома: бархатные стопы без салона — кожа нежнее, чем у младенца

Опубликовано: 12 апреля 2026 14:07
 Проверено редакцией
3 способа восстановить мягкость и гладкость пяток в домашних условиях

Идеальная женщина идеальна во всем. Даже в тех местах, которые никто не видит. Например, в зоне стоп. Именно эта область подвергается тяжелым нагрузкам, а потому пятки становятся сухими, грубыми, покрываются трещинами и на ощупь становятся, как наждачная бумага. Предлагаем вернуть пяточкам мягкость и бархатистость при помощи трех народных рецептов.

Убрать трещины и натоптыши без салона, а также смягчить кожу стоп помогут следующие методы.

Ванночка с пищевой содой

Разведите 50 г соды в 2 л горячей воды, перелейте раствор в таз и опустите туда ноги на 15-20 минут. Сода размягчит грубую корку на коже, и вам останется только убрать ее пемзой. После процедуры смягчите пятки питательным кремом.

Маска из хозяйственного мыла

Намажьте пятки плотным слоем хозяйственного мыла, обмотайте ноги пищевой пленкой и оставьте на 30-40 минут. Можете пока загрузить серию любимого сериала. Повторяйте процедуру три дня подряд, и скоро вы заметите, какой мягкой и нежной стала кожа на пятках. А все потому, что в составе мыла есть щелочь, которая и помогает бороться с огрубевшей кожей.

Маска из лимонного сока

Выдавите сок лимона, намажьте на пятки, оберните полиэтиленом либо наденьте специальные носки и оставьте на всю ночь. Утром смойте средство и смажьте ступни увлажняющим кремом. Достаточно выполнять такую маску раз в неделю - совсем скоро результат вас порадует.

Все рецепты простые, дешевые, готовятся из самых доступных продуктов, которые найдутся в каждом доме, но при этом эффективно помогают возвращать грубым пяткам с трещинами гладкость, мягкость и шелковистость.

Ранее "Городовой" рассказывал, как очистить очки, чтобы они стали прозрачнее ручьев Алтая: больше никаких отпечатков и пятен – эффект длится полгода.

Автор:
Анна Леонова
