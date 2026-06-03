Городовой / Полезное / МВД срочно предупредило россиян: мошенники придумали новый способ обмана через домофон
Самое читаемое
Новости по теме
Эксклюзив
Новости Петербурга
Последние новости
Священная гагара, резьба по кости и нефть: на ПМЭФ показали магический мир Севера в цифровом формате Новости Петербурга
Секретный Прокофьев и полотна, которых не видели 100 лет: куда сходить в Петербурге, пока стоят белые ночи Новости Петербурга
Мягкие как пух и невероятно вкусные: рецепт пирожков, который должен быть у каждой хозяйки Полезное
Кокошники, надувные кони и битва с Кощеем: зачем плыть в крепость «Орешек» 6 июня Новости Петербурга
Тепличное «золото»: как в Петербурге купить клубнику за 150 рублей Новости Петербурга
Теги
Санкт-Петербург Рецепты Туризм Сад-огород Прогноз погоды
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное

МВД срочно предупредило россиян: мошенники придумали новый способ обмана через домофон

Опубликовано: 3 июня 2026 10:22
Автор:
Александр Асташкин
 Проверено редакцией
МВД срочно предупредило россиян: мошенники придумали новый способ обмана через домофон
МВД срочно предупредило россиян: мошенники придумали новый способ обмана через домофон
Legion-Media
Мошенники продолжают совершенствовать свои схемы.

Теперь злоумышленники используют тему замены домофона, но делают это гораздо хитрее, чем раньше, сообщает РИА Новости.

Всё начинается с обычного звонка от "соседки"

Как рассказали в МВД, в одном из случаев жертве позвонила через мессенджер женщина, представившаяся соседкой-пенсионеркой.

Она рассказала, что в подъезде якобы планируется замена домофона, а жильцам должны прийти специальные технические коды. По словам звонившей, аналогичное сообщение получила и она, поэтому попросила мужчину просто сверить цифры из уведомления.

Ничего подозрительного в такой просьбе не было, поэтому собеседник продиктовал код.

Сразу после передачи кода мужчине начали приходить сообщения о якобы взломанном аккаунте на "Госуслугах". Затем последовали звонки от лжесотрудников различных ведомств.

Злоумышленники убеждали жертву, что неизвестные пытаются оформить доверенности, получить доступ к счетам и похитить деньги. Таким образом человека постепенно втягивали в мошенническую схему.

В МВД напомнили: любые коды из СМС, push-уведомлений и сообщений нельзя сообщать никому и ни при каких обстоятельствах.

Ранее мы писали о 7 фразах, которые пугают мошенников до дрожи.

Полезное