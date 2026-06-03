МВД срочно предупредило россиян: мошенники придумали новый способ обмана через домофон
Теперь злоумышленники используют тему замены домофона, но делают это гораздо хитрее, чем раньше, сообщает РИА Новости.
Всё начинается с обычного звонка от "соседки"
Как рассказали в МВД, в одном из случаев жертве позвонила через мессенджер женщина, представившаяся соседкой-пенсионеркой.
Она рассказала, что в подъезде якобы планируется замена домофона, а жильцам должны прийти специальные технические коды. По словам звонившей, аналогичное сообщение получила и она, поэтому попросила мужчину просто сверить цифры из уведомления.
Ничего подозрительного в такой просьбе не было, поэтому собеседник продиктовал код.
Сразу после передачи кода мужчине начали приходить сообщения о якобы взломанном аккаунте на "Госуслугах". Затем последовали звонки от лжесотрудников различных ведомств.
Злоумышленники убеждали жертву, что неизвестные пытаются оформить доверенности, получить доступ к счетам и похитить деньги. Таким образом человека постепенно втягивали в мошенническую схему.
В МВД напомнили: любые коды из СМС, push-уведомлений и сообщений нельзя сообщать никому и ни при каких обстоятельствах.
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