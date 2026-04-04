7 фраз, которые пугают мошенников до дрожи – жулики сами бросают трубку и вносят вас в "черный список"

Мошенники часто звонят под видом сотрудников банка или оператора связи. Многие люди сразу бросают трубку или начинают ругаться, но есть и другой способ общения с такими злоумышленниками. Он позволяет выйти из разговора победителем без потери денег.

Почему аферисты не прекращают звонки

Любой обман по телефону держится на двух вещах: на готовом сценарии и на чувстве срочности. Мошенник запугивает взломом счета или кредитом и постоянно говорит, что действовать надо быстро.

Если человек ведется на эту схему, разговор идет по шаблону и заканчивается кражей денег. Однако если нарушить этот сценарий, преступник теряется и сдается.

Фразы, которые ломают сценарий мошенника

Злоумышленнику нужен испуганный человек. Спокойный и внимательный собеседник - это провал. Вот несколько выражений, которые работают безотказно.

"Я перезвоню по номеру банка"

Аферисты используют поддельные номера. Если вы скажете, что сами наберете официальный номер с карты или сайта, мошенник поймет, что его раскроют. Он начнет юлить или быстро бросит трубку.

"Все операции проведу лично в отделении"

Эта фраза отсекает любые действия удаленно: переводы, смену пароля, оформление кредита. Мошенник понимает, что вы придете с паспортом в банк.

"Мне нужно официальное уведомление"

Преступник ждет от вас мгновенных действий от страха. Как только вы просите бумагу с печатью, его сценарий ломается. Он теряет управление и вешает трубку.

"На карте нет денег, разговор окончен"

Скажите это спокойным и скучающим голосом. Мошеннику нужны ваши средства. Если он слышит уверенный ответ про их отсутствие, то понимает бесполезность разговора и переключается на другую жертву.

"У меня плохая кредитная история"

Эту фразу хорошо использовать, когда мошенник уговаривает взять кредит для сохранности счета. Вы отвечаете, что банк вам все равно не одобрит. Без кредита аферист не получит крупную сумму.

"Ставлю разговор на громкую связь и запись"

Мошенники боятся посторонних ушей и записи голоса. Они начнут паниковать и требовать выключить связь. Не поддавайтесь, так как это верный признак, что вы их напугали.

"Вызывайте повесткой, я приду с адвокатом"

Эта фраза работает против тех, кто представляется следователем или оперативником. Вы не спорите, а переводите разговор в официальное русло. Мошенник не может прислать повестку, а слово "адвокат" его пугает.

Как правильно говорить с преступником

Крики и оскорбления только раззадоривают мошенника, а ровный и чуть усталый тон работает лучше всего. Не переходите на личности и не угрожайте. Как только вы перестаете бояться и начнете спокойно задавать неудобные вопросы, аферист положит трубку, сообщает AndroidLime.

