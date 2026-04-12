Почему, увидев муравьёв на пионах, не стоит бить тревогу: неожиданная польза от насекомых в саду
Почему, увидев муравьёв на пионах, не стоит бить тревогу: неожиданная польза от насекомых в саду

Опубликовано: 12 апреля 2026 13:46
 Проверено редакцией
Каждую весну бутоны пионов облеплены муравьями.

Многие сразу хватаются за химию, считая насекомых опасными вредителями. Автор Дзен-канала "О фазенде. Загородная жизнь" рассказал, что не всё так однозначно.

Почему муравьи появляются на пионах?

Бутоны пионов выделяют сладкий липкий нектар. Муравьи приходят именно за этим лакомством и, по сути, не наносят растению вреда. Более того, поедая этот налёт, они помогают бутонам быстрее раскрываться. Многолетние наблюдения показывают, что пионы прекрасно цветут даже без борьбы с муравьями.

Когда стоит беспокоиться?

Настоящая угроза — это не муравьи, а тля. Муравьи могут разводить её на кустах, защищая и перенося на новые побеги. Тля высасывает сок из растения, ослабляя его и ухудшая цветение. Поэтому внимание стоит уделять именно ей.

Как избавиться от тли без химии

Если на пионах появилась тля, поможет простой и безопасный раствор:

  • 2 столовые ложки нашатырного спирта,
  • несколько капель жидкого мыла,
  • 1 литр воды.

Опрыскайте куст — обычно достаточно 1-2 обработок, чтобы вредители исчезли.

Если всё же хочется избавиться от муравьёв, не прибегая к химии, достаточно смыть липкий налёт с бутонов обычной водой.

Автор:
Александр Асташкин
