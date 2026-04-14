Соблюдаю 5 правил с жимолостью: Гребу сладкие ягодки вёдрами - простые хитрости

Советы по получению урожая жимослости.

Жимолость - необычное растение. Оно красиво цветёт, а в летний сезон даёт вкусные ягодки вытянутой формы. Не секрет, что они - кладезь витаминов.

Чтобы получать отменный урожай жимолости, нужно соблюдать простые правила, но не каждый начинающий дачник о них знает, делятся советами на канале "Моя дача. Сад и огород".

Рассказываем, что жимолость обожает, а чего с ней лучше не делать. Если хотите, чтобы жимолость давала ягоды, высаживайте несколько кустов на небольшом расстоянии друг от друга, по одному они не дают урожая, такова особенность растения, оно самобесплодное.

Если хотите получать максимальный урожай ягод, высаживайте жимолость на плодородной почве, место должно быть хорошо прогреваемым солнцем. А вот мест с близким залеганием грунтовых вод для жимолости лучше избегать, для культуры пользы в этом нет.

Высаживая жимолость, выбирайте солнечные места участка. В тени она даёт меньше ягод, они вызревают скорее кислыми, чем сладкими. А вот для бесподобного кисловато-сладкого вкуса для жимолости нет лучше, чем рост на солнце.

Не забывайте вносить под кусты жимолости плотный слой мульчи. Она помогает почве получать защиту от пересыхания. Можно использовать перегной, а также траву, оставшуюся после стрижки газона, но обязательно просушите её на солнце.

Не пренебрегайте обрезкой кустов жимолости. Формирующая обрезка помогает развиваться новым побегам, от чего зависит будущий урожай.

Ранее издание рассказывало, как выбрать урожайный сорт картофеля для вашего дачного участка.