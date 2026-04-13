Не картофель, а чемпион по урожайности: копаем по 600 кг с 1 сотки даже на Севере – клубни вкусные, крупные, лежкие

Каждый дачник стремится получить щедрый урожай крупного и вкусного картофеля. Но для этого нужно не только правильно ухаживать за огородной культурой, но и не ошибиться с сортом. О высокоурожайном и неприхотливом варианте рассказала выпускница ТСХА, агроном Ксения Давыдова.
Описание сорта
По словам эксперта, речь идет о сорте "Гранада". Он был выведен немецкими селекционерами и допущен к выращиванию в России в 2017 году. Кусты вырастают компактными, их высота зависит от плодородия грунта. На бедных почах она достигает всего 30 сантиметров, на плодородных – 1 метра.
Посадка
Перед посадкой клубни важно прорастить. В жарких и засушливых регионах необходимо сажать картофель в лунки на глубину 10-12 сантиметров. В районах с умеренным климатом и тяжелыми суглинистыми почвами лучше формировать гребни, чтобы приподнимать кусты. Высаживать здесь клубни следует на глубину не более 5 сантиметров. Схема посадки: 30х70 сантиметров.
Уход
Сорт "Гранада" нуждается в окучивании. При этом поливать такой картофель необходимо всего 3 раза за сезон: при появлении всходов, во время закладки бутонов, по завершении цветения. "Гранада" устойчива к засухе, а лишние поливы сделают клубни водянистыми. Сорт с благодарностью реагирует на подкормки: так клубни становятся крупнее и вкуснее.
Урожайность
Первый урожай можно выкапывать через 100 дней после посадки в районах с умеренным климатом и через 120 дней – на Севере. Клубни вырастают крупными, вкусными, с желтой кожурой и кремовой мякотью. Отлично хранятся вплоть до следующего лета. Идеально подходят и для пюре, и для жарки, и для салатов. Урожайность достигает 600 килограммов с 1 сотки или 15 клубней с 1 куста.
Личный опыт огородников
Дачники оставляют о сорте "Гранада" только положительные отзывы:
"Картофель "Гранада" мной был посажен 23.04.25 г. Посадил для пробы всего 2 килограмма. Выкопал картофель 7.08.25 г. Урожай –около 4-х ведер. Отдельные кусты дали по 14 клубней. Мелкого картофеля очень мало".
"Хорошо хранится, вкусная".
"Урожайность высокая, картофель очень вкусный, хранится без проблем. Отобрала свои клубни на посадку, но придется еще заказывать – боюсь, все съедим".
