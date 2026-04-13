Городовой / Полезное / Не картофель, а чемпион по урожайности: копаем по 600 кг с 1 сотки даже на Севере – клубни вкусные, крупные, лежкие
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Теги
Сад-огород Санкт-Петербург Рецепты Туризм Цветы
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Не картофель, а чемпион по урожайности: копаем по 600 кг с 1 сотки даже на Севере – клубни вкусные, крупные, лежкие

Опубликовано: 13 апреля 2026 22:01
 Проверено редакцией
Legion-Media
Назван высокоурожайный сорт картофеля с отменным вкусом 

Каждый дачник стремится получить щедрый урожай крупного и вкусного картофеля. Но для этого нужно не только правильно ухаживать за огородной культурой, но и не ошибиться с сортом. О высокоурожайном и неприхотливом варианте рассказала выпускница ТСХА, агроном Ксения Давыдова.

Описание сорта

По словам эксперта, речь идет о сорте "Гранада". Он был выведен немецкими селекционерами и допущен к выращиванию в России в 2017 году. Кусты вырастают компактными, их высота зависит от плодородия грунта. На бедных почах она достигает всего 30 сантиметров, на плодородных – 1 метра.

Посадка

Перед посадкой клубни важно прорастить. В жарких и засушливых регионах необходимо сажать картофель в лунки на глубину 10-12 сантиметров. В районах с умеренным климатом и тяжелыми суглинистыми почвами лучше формировать гребни, чтобы приподнимать кусты. Высаживать здесь клубни следует на глубину не более 5 сантиметров. Схема посадки: 30х70 сантиметров.

Уход

Сорт "Гранада" нуждается в окучивании. При этом поливать такой картофель необходимо всего 3 раза за сезон: при появлении всходов, во время закладки бутонов, по завершении цветения. "Гранада" устойчива к засухе, а лишние поливы сделают клубни водянистыми. Сорт с благодарностью реагирует на подкормки: так клубни становятся крупнее и вкуснее.

Урожайность

Первый урожай можно выкапывать через 100 дней после посадки в районах с умеренным климатом и через 120 дней – на Севере. Клубни вырастают крупными, вкусными, с желтой кожурой и кремовой мякотью. Отлично хранятся вплоть до следующего лета. Идеально подходят и для пюре, и для жарки, и для салатов. Урожайность достигает 600 килограммов с 1 сотки или 15 клубней с 1 куста.

Личный опыт огородников

Дачники оставляют о сорте "Гранада" только положительные отзывы:

"Картофель "Гранада" мной был посажен 23.04.25 г. Посадил для пробы всего 2 килограмма. Выкопал картофель 7.08.25 г. Урожай –около 4-х ведер. Отдельные кусты дали по 14 клубней. Мелкого картофеля очень мало".

"Хорошо хранится, вкусная".

"Урожайность высокая, картофель очень вкусный, хранится без проблем. Отобрала свои клубни на посадку, но придется еще заказывать – боюсь, все съедим".

Автор:
Ольга Зайцева
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью