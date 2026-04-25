Почему мы не вовремя сажаем картофель – и урожая кот наплакал: как выбрать идеальные сроки посадки – совет агронома

Когда лучше сажать картофель: не стоит ориентироваться на соседей

Некоторые дачники, выбирая сроки посадки картофеля, ориентируются на соседей: "мол, все уже отсажались, пора и нам". Однако это грубая ошибка. Есть 3 важных параметра, по которым можно определить идельное время для посадки картофельных клубней. О них рассказала агроном, автор Дзен-канала "В саду у Валентинки" (18+).

Первый параметр: прогретый грунт

По словам эксперта, в холодной почве картофель не растет, и всходы появляются неохотно. Поэтому торопиться с посадкой не стоит. Тем более, чем выше всходы, попавшие под возвратные заморозки, тем сильнее они повреждаются. Картофельные кусты высотой от 10-15 сантиметров могут вымерзнуть при 0 градусах. При этом чем ниже всходы, тем с меньшими потерями огородная культура переживет холода.

Смысла сажать картофель в холодную почву нет. Клубни пролежат в земле: в лучшем случае ростки будут очень медленно развиваться, а в худшем – загниют.

Важно знать, что корни картофеля начинают расти, когда грунт прогрелся до +8...+10 градусов. А преждевременная посадка в холодную почву дает поздние ослабленные всходы, и ресурс клубней расходуется зря, что неблагоприятно влияет на урожайность. При этом вырастает много мелкого картофеля.

От температуры грунта зависит и скорость появления всходов. Так, если почва прогрелась до +8..+10 градусов, первые ростки появляются через 20-25 дней. При +15 градусах этот срок сокращается до 16 дней, а при +18 градусах – до 10 дней. Поэтому не стоит торопиться сажать картофель: он не взойдет раньше.

Второй параметр: отсутствие жары в период бутонизации

Запоздалая посадка – это тоже плохо. Если чересчур откладывать посадку, то формирование клубней придется на жаркую погоду. В перегретой почве картофель растет медленно.

При этом начало формирования клубней совпадает с периодом бутонизации. В это время температура грунта должна быть +18...+20 градусов. Во время цветения – не выше +25 градусов. Если больше, то клубни приостанавливают рост, начинают размягчаться.

Третий параметр: влажность грунта

Картофель не любит сухой грунт, особенно на первом этапе роста. Поэтому важно "не потерять влагу в почве", не упустить момент, пока земля еще влажная и вовремя посадить картофель.

Идеальные сроки посадки

Сроки посадки картофеля будут зависеть от климата и региона. Но сажать его нужно, когда почва прогрелась до +8...+10 градусов, а на улице потеплело до +15.

В Центральной России – это первая половина мая, в Черноземье – первая декада, в Волго-Вятском региона и в Поволжье – начало-середина мая.

В северных и северозападных областях сажать картофель лучше в третью декаду мая или даже в начале июня. На юге – в конце марта-первой декаде апреля, в зависимости от погоды. На Урале и в Сибири – в конце мая.

Личный опыт дачников

Дачники поблагодарили эксперта за советы и поделились собственными мыслями на этот счет:

"Ранняя посадка в холодную землю – только загубишь клубни: пока соседи спешат, мы ждем, когда почва на глубине штыка лопаты прогреется до +10". Раньше картофель сажали в средней полосе в мае. Даже пословица была такая: в мае 2 холода, когда черемуха цветет и когда дуб листья выпускает. Вот между этими двумя холодами и сажали картошку. А теперь кто во что горазд. Да и климат изменился". "Сажать картошку надо, когда листья на березе начинают распускаться – народная примета".

