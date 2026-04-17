Не картофель, а терминатор какой-то: собираем по 25 клубней с 1 куста и в засуху, и в холода – вкусные, крупные, лежкость 100%
Не картофель, а терминатор какой-то: собираем по 25 клубней с 1 куста и в засуху, и в холода – вкусные, крупные, лежкость 100%

Опубликовано: 17 апреля 2026 22:01
 Проверено редакцией
Legion-Media
Назван высокоурожайный и неприхотливый сорт вкусного картофеля 

Мечта каждого дачника – выкопать богатый урожай крупного и вкусного картофеля. Но для этого важно не допустить ошибку при выборе сорта. Удачный вариант назвала агроном Ксения Давыдова.

По словам эксперта, стоит присмотреться к сорту картофеля "Аляска". Его вывели российские селекционеры и допустили к выращиванию в 2020 году. Кусты вырастают до 60 сантиметров. Во время бутонизации и цветения они нуждаются в регулярном поливе. В остальном картофель устойчив к засухе и многим болезням.

Урожайность

Урожаем "Аляска" удивляет спустя 100-110 дней после появления всходов. Клубни вырастают красными, с кремовой мякотью, крупными, очень вкусными и отлично хранятся. Подходят и для варки, и для жарки, и для пюре. Урожайность достигает 451 килограмм с 1 сотки или 25 клубней с 1 куста.

Личный опыт дачников

Дачники, которым довелось выращивать сорт картофеля "Аляска", оставляют о нем только положительные отзывы:

"Самый стойкий сорт на фитофтороз из посаженных нами. Цветет даже в сентябре. Урожай большой: из 17 картофелин собрали пять с половиной 10-литровых ведер. Грядка – песок, примерно 6 метров".

"Сажали "Аляску" впервые. Такого урожая я раньше не видела. Клубни все почти одного размера, лежат, как яйца динозавра в гнезде. Не меньше 8 штук с куста, на некоторых кустах – 25-28 штук. Вкус отличный. Надеюсь, храниться будет хорошо".

"Очень урожайный сорт, на кусте полно клубней. Отлично хранился зимой, лежкость 100%, сажаем 3 сезона".

Автор:
Ольга Зайцева
Полезное
