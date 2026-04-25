Вот как приготовить адыгейскую соль за 5 минут: улучшит вкус любого блюда – магазинные приправы и рядом не стояли

Рецепт адыгейской соли простой: возьмите соль крупного помола и перемешайте ее с пропущенным через пресс чесноком и еще пятью приправами. Пошаговым рецептом приготовления поделилась автор Дзен-канала «Наш уютный дом».
Ингредиенты
Вам потребуются:
- крупная каменная или морская соль – 0,5 кг;
- чеснок – 100 г;
- кориандр молотый – 1 ч. л.;
- сладкая красная паприка – 1 ч. л.;
- острый красный перец – 1/3 ч. л.;
- черный молотый перец – 1 ч. л.;
- орегано – ½ ч. л.
По желанию можно добавить немного сушеного базилика или зиры – эти специи сделают смесь еще насыщеннее.
Способ приготовления
Растолкайте крупные куски соли ложкой или вилкой. Очищенный чеснок мелко натрите или пропустите через пресс.
Возьмите глубокую емкость и перемешайте все ингредиенты.
Как сообщает автор рецепта, «Здесь важно тщательно растирать смесь между пальцами, чтобы корочки чеснока разошлись и пряная масса стала максимально однородной».
Переложите смесь в чистую банку с плотно закрывающейся крышкой. Храните смесь в темном и сухом месте.
Добавлять адыгейскую соль можно практически в любое блюдо, будь то запеченная рыба, маринад для шашлыка, жареный картофель или куриное филе, жареные или запеченные овощи, намазки на хлеб.
