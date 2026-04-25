Вот как приготовить адыгейскую соль за 5 минут: улучшит вкус любого блюда – магазинные приправы и рядом не стояли
Вот как приготовить адыгейскую соль за 5 минут: улучшит вкус любого блюда – магазинные приправы и рядом не стояли

Опубликовано: 25 апреля 2026 23:29
 Проверено редакцией
Legion-Media
Как быстро приготовить адыгейскую соль без вредных добавок и усилителей вкуса

Рецепт адыгейской соли простой: возьмите соль крупного помола и перемешайте ее с пропущенным через пресс чесноком и еще пятью приправами. Пошаговым рецептом приготовления поделилась автор Дзен-канала «Наш уютный дом».

Ингредиенты

Вам потребуются:

  • крупная каменная или морская соль – 0,5 кг;
  • чеснок – 100 г;
  • кориандр молотый – 1 ч. л.;
  • сладкая красная паприка – 1 ч. л.;
  • острый красный перец – 1/3 ч. л.;
  • черный молотый перец – 1 ч. л.;
  • орегано – ½ ч. л.

По желанию можно добавить немного сушеного базилика или зиры – эти специи сделают смесь еще насыщеннее.

Способ приготовления

Растолкайте крупные куски соли ложкой или вилкой. Очищенный чеснок мелко натрите или пропустите через пресс.

Возьмите глубокую емкость и перемешайте все ингредиенты.

Как сообщает автор рецепта, «Здесь важно тщательно растирать смесь между пальцами, чтобы корочки чеснока разошлись и пряная масса стала максимально однородной».

Переложите смесь в чистую банку с плотно закрывающейся крышкой. Храните смесь в темном и сухом месте.

Добавлять адыгейскую соль можно практически в любое блюдо, будь то запеченная рыба, маринад для шашлыка, жареный картофель или куриное филе, жареные или запеченные овощи, намазки на хлеб.

Ранее портал «Городовой» рассказал, как приготовить запеканку из картофеля и курицы.

Автор:
Татьяна Идулбаева
