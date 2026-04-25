Нежное сливочное картофельное пюре – как в ресторане: секреты и хитрости шеф-поваров

Идеальное картофельное пюре готовится при соблюдении ряда правил. Знали ли вы, что куски картофеля должны быть крупными и одинаковыми, и что после выключения конфорки держать картофель в воде нельзя ни секунды? Для идеально ровной консистенции протрите его через сито, а для яркого вкуса добавьте сливки или мускатный орех. Обо всех тонкостях и секретах идеального картофельного пюре рассказал Дмитрий Змиевский.
Ингредиенты
Вам потребуются:
- картофель – 800 г;
- сливочное масло – 100 г;
- теплое молоко – 150 мл;
- соль – 1,5 ч. л.;
- белый перец – по вкусу.
Можно добавить 50 мл сливок 30% и мускатный орех.
Секреты и хитрости приготовления
Крупно нарежьте очищенный картофель одинаковыми по размеру кусками. Мелкие куски будут впитывать влагу – а этого нам не нужно. А если куски будут различаться по размеру, то часть переварится, часть недоварится, что приведет к образованию комочков.
Залейте картофель холодной подсоленной водой, дождитесь кипения и варите 20 минут. Сразу же слейте воду, чтобы картофель не начал впитывать влагу и становиться безвкусным. Не дожидаясь остывания, начинайте его разминать толкушкой. Добавьте сливочное масло и хорошо все перемешайте.
Лайфхак: вместо толкушки можно протереть картофель через сито. Это долго и сложно, однако вы получите идеально гладкую текстуру. А блендер использовать нельзя – пюре станет липким, его структура нарушится.
Подогрейте молоко и начинайте постепенно вливать его к картофелю. Консистенция пюре должна быть мягкой, но не жидкой. Также можете добавить сливки или немного мускатного ореха.
На конечном этапе добавьте белый перец.
Также Дмитрий Змиевский предложил ряд вариаций пюре: «Запеките чеснок и вмешайте в пюре - вкус станет мягким и сладким. Добавьте тёртый пармезан или другой твёрдый сыр для более насыщенного вкуса. Петрушка, зелёный лук или укроп освежают блюдо».
