Нежное сливочное картофельное пюре – как в ресторане: секреты и хитрости шеф-поваров

Опубликовано: 25 апреля 2026 04:07
 Проверено редакцией
Legion-Media
Как именитые повара готовят идеальное картофельное пюре

Идеальное картофельное пюре готовится при соблюдении ряда правил. Знали ли вы, что куски картофеля должны быть крупными и одинаковыми, и что после выключения конфорки держать картофель в воде нельзя ни секунды? Для идеально ровной консистенции протрите его через сито, а для яркого вкуса добавьте сливки или мускатный орех. Обо всех тонкостях и секретах идеального картофельного пюре рассказал Дмитрий Змиевский.

Ингредиенты

Вам потребуются:

  • картофель – 800 г;
  • сливочное масло – 100 г;
  • теплое молоко – 150 мл;
  • соль – 1,5 ч. л.;
  • белый перец – по вкусу.

Можно добавить 50 мл сливок 30% и мускатный орех.

Секреты и хитрости приготовления

Крупно нарежьте очищенный картофель одинаковыми по размеру кусками. Мелкие куски будут впитывать влагу – а этого нам не нужно. А если куски будут различаться по размеру, то часть переварится, часть недоварится, что приведет к образованию комочков.

Залейте картофель холодной подсоленной водой, дождитесь кипения и варите 20 минут. Сразу же слейте воду, чтобы картофель не начал впитывать влагу и становиться безвкусным. Не дожидаясь остывания, начинайте его разминать толкушкой. Добавьте сливочное масло и хорошо все перемешайте.

Лайфхак: вместо толкушки можно протереть картофель через сито. Это долго и сложно, однако вы получите идеально гладкую текстуру. А блендер использовать нельзя – пюре станет липким, его структура нарушится.

Подогрейте молоко и начинайте постепенно вливать его к картофелю. Консистенция пюре должна быть мягкой, но не жидкой. Также можете добавить сливки или немного мускатного ореха.

На конечном этапе добавьте белый перец.

Также Дмитрий Змиевский предложил ряд вариаций пюре: «Запеките чеснок и вмешайте в пюре - вкус станет мягким и сладким. Добавьте тёртый пармезан или другой твёрдый сыр для более насыщенного вкуса. Петрушка, зелёный лук или укроп освежают блюдо».

Автор:
Татьяна Идулбаева
