Как приготовить картошку фри без масла: 10 минут в духовке - вкуснее и полезнее оригинала

Как сделать картофель фри полезнее? Это очень просто! Достаточно приготовить его без использования масла. Для этого нужна лишь духовка, а еще 10 минут времени, пишет автор блога "Домашние рецепты".
Ингредиенты:
- молодой картофель – 5-7 шт.;
- яичные белки – 2 шт.;
- соль – по вкусу;
- сладкая молотая паприка – для цвета и аромата;
- черный молотый перец – для пикантности.
Приготовление:
1. Сначала картофель почистите и нарежьте аккуратными брусочками, толщиной около сантиметра. После этого яичные белки хорошенько взбейте до образования легкой пены. К взбитым белкам добавьте соль, сладкую паприку и черный перец. Все это аккуратно перемешайте.
2. Картофельные брусочки переложите в глубокую миску. Добавьте к ним яичную смесь и тщательно перемешайте, чтобы каждый кусочек картофеля был равномерно покрыт составом.
3. Разогрейте духовку до 200-220°C. Противень застелите бумагой для выпечки и выложите на него картофель в один слой. Отправьте его в духовку на 7-10 минут. Затем бумагу можно убрать и продолжить запекать картофель прямо на противне до тех пор, пока он не станет золотистым.
Приятного аппетита!
