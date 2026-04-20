Как приготовить картошку фри без масла: 10 минут в духовке - вкуснее и полезнее оригинала
Как приготовить картошку фри без масла: 10 минут в духовке - вкуснее и полезнее оригинала

Опубликовано: 20 апреля 2026 17:07
 Проверено редакцией
Картошка фри без масла в духовке 

Как сделать картофель фри полезнее? Это очень просто! Достаточно приготовить его без использования масла. Для этого нужна лишь духовка, а еще 10 минут времени, пишет автор блога "Домашние рецепты".

Ингредиенты:

  • молодой картофель – 5-7 шт.;
  • яичные белки – 2 шт.;
  • соль – по вкусу;
  • сладкая молотая паприка – для цвета и аромата;
  • черный молотый перец – для пикантности.

Приготовление:

1. Сначала картофель почистите и нарежьте аккуратными брусочками, толщиной около сантиметра. После этого яичные белки хорошенько взбейте до образования легкой пены. К взбитым белкам добавьте соль, сладкую паприку и черный перец. Все это аккуратно перемешайте.

2. Картофельные брусочки переложите в глубокую миску. Добавьте к ним яичную смесь и тщательно перемешайте, чтобы каждый кусочек картофеля был равномерно покрыт составом.

3. Разогрейте духовку до 200-220°C. Противень застелите бумагой для выпечки и выложите на него картофель в один слой. Отправьте его в духовку на 7-10 минут. Затем бумагу можно убрать и продолжить запекать картофель прямо на противне до тех пор, пока он не станет золотистым.

Приятного аппетита!

Ранее портал "Городовой" рассказал, как приготовить идеальную яичную лапшу дома.

Автор:
Татьяна Идулбаева
