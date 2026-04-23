Смешайте творог с маком - гора булочек на столе: замените сахар на этот ингредиент – получите идеальный ПП-десерт

Даже самые вкусные и сочные булочки с маком можно есть без вреда для фигуры – достаточно заменить сахар стевией. Этот натуральный сахарозаменитель не содержит калорий и глюкозы, его часто используют при выпечке или к кофе и чаю. Рецептом поделилась шеф-редактор портала «Лайфхакер» Алина Лебедева.
Ингредиенты
Для теста вам потребуются:
- творог 5% – 400 г;
- яйца – 2 шт.;
- мука – 300 г;
- стевия – 2 г;
- ванильный сахар – 10 г;
- разрыхлитель – 10 г;
- соль – щепотка.
Для начинки нужны молоко (100 мл), мак (85 г), ванильный сахар (10 г) и стевия (10 г). Также потребуется желток для смазывания.
Способ приготовления
Замесите тесто из соответствующих ингредиентов с упругой консистенцией. Заверните его в пленку и поместите на 15 минут в холодильник.
Возьмите толстостенный сотейник, добавьте в него молоко, мак, стевию и ванильный сахар. Поставьте сотейник на умеренный огонь. Как только ингредиенты для начинки закипят, поставьте огонь на минимум и варите 5 минут, непрерывно помешивая.
Охлажденное тесто раскатайте в прямоугольный пласт и распределите по нему остывшую маковую начинку. Сверните пласт в рулет и нарежьте булочки.
Застелите противень пекарской бумагой и выложите на поверхность булочки начинкой вверх. Их поверхность смажьте желтком.
Поставьте противень в духовку и выпекайте 35 минут при температуре 180 °C.
