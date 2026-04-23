Смешайте творог с маком - гора булочек на столе: замените сахар на этот ингредиент – получите идеальный ПП-десерт
Смешайте творог с маком - гора булочек на столе: замените сахар на этот ингредиент – получите идеальный ПП-десерт

Опубликовано: 23 апреля 2026 11:40
 Проверено редакцией
Рецепт творожных булочек без сахара

Даже самые вкусные и сочные булочки с маком можно есть без вреда для фигуры – достаточно заменить сахар стевией. Этот натуральный сахарозаменитель не содержит калорий и глюкозы, его часто используют при выпечке или к кофе и чаю. Рецептом поделилась шеф-редактор портала «Лайфхакер» Алина Лебедева.

Ингредиенты

Для теста вам потребуются:

  • творог 5% – 400 г;
  • яйца – 2 шт.;
  • мука – 300 г;
  • стевия – 2 г;
  • ванильный сахар – 10 г;
  • разрыхлитель – 10 г;
  • соль – щепотка.

Для начинки нужны молоко (100 мл), мак (85 г), ванильный сахар (10 г) и стевия (10 г). Также потребуется желток для смазывания.

Способ приготовления

Замесите тесто из соответствующих ингредиентов с упругой консистенцией. Заверните его в пленку и поместите на 15 минут в холодильник.

Возьмите толстостенный сотейник, добавьте в него молоко, мак, стевию и ванильный сахар. Поставьте сотейник на умеренный огонь. Как только ингредиенты для начинки закипят, поставьте огонь на минимум и варите 5 минут, непрерывно помешивая.

Охлажденное тесто раскатайте в прямоугольный пласт и распределите по нему остывшую маковую начинку. Сверните пласт в рулет и нарежьте булочки.

Застелите противень пекарской бумагой и выложите на поверхность булочки начинкой вверх. Их поверхность смажьте желтком.

Поставьте противень в духовку и выпекайте 35 минут при температуре 180 °C.

Ранее портал «Городовой» опубликовал рецепт шашлыка на сметане.

Автор:
Татьяна Идулбаева
