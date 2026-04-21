Ветер против Пулково: аэропорт справляется с непогодой 23 апреля - подробности работы в экстремальных условиях Город
0:0, но с драмой: как «Зенит» пережил пенальти и горячую концовку в игре с «Локомотивом» Город
23 апреля в Петербурге солнечно, но не спешите радоваться: учитываем холод и ветер. Как одеться? Город
Какие районы Санкт-Петербурга считаются лучшими для проживания - составлен топ: информация для туристов и местных жителей Вопросы о Петербурге
Температурные качели и «черемуховые» холода: прогноз погоды на май 2026 в регионах России Полезное
Шашлык на сметане: простой маринад для жарки курицы за 3 часа - сочнее и вкуснее не бывает

Опубликовано: 21 апреля 2026 17:07
 Проверено редакцией
Как приготовить шашлык на сметанном маринаде 

Хотите приготовить невероятно нежный и сочный куриный шашлык? Тогда вам точно пригодится этот простой и быстрый рецепт от эксперта блога "Сударушка"! Необходимо использовать сметану, которая сделает мясо мягким, сочным и ароматным.

Ингредиенты:

  • куриное филе – 1 кг;
  • сметана – 300 гр;
  • лук репчатый – 2 шт.;
  • чеснок – 3 зубчика;
  • любимые специи для шашлыка – по вкусу;
  • соль и свежемолотый перец – на глаз.

Приготовление:

1. Сначала подготовьте курицу. Промойте филе и нарежьте его на удобные для шашлыка кусочки. Добавьте соль, перец и ваши любимые специи. Не бойтесь экспериментировать – куркума, имбирь, паприка или базилик придадут шашлыку особый аромат.

2. Очистите лук и нарежьте его тонкими полукольцами. Отправьте его к курице. Если вы любите свежую зелень, самое время добавить мелко нарезанную петрушку или кинзу. Залейте все сметаной. Хорошенько перемешайте и отправьте в холодильник мариноваться. Минимум 3 часа, а лучше оставить на ночь. Так шашлык получится еще более ароматным и нежным.

3. Осталось только пожарить будущий шедевр! Приятного аппетита!

Ранее портал "Городовой" рассказал, какие специи сделают плов идеальным.

Автор:
Татьяна Идулбаева
