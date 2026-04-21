Шашлык на сметане: простой маринад для жарки курицы за 3 часа - сочнее и вкуснее не бывает

Хотите приготовить невероятно нежный и сочный куриный шашлык? Тогда вам точно пригодится этот простой и быстрый рецепт от эксперта блога "Сударушка"! Необходимо использовать сметану, которая сделает мясо мягким, сочным и ароматным.
Ингредиенты:
- куриное филе – 1 кг;
- сметана – 300 гр;
- лук репчатый – 2 шт.;
- чеснок – 3 зубчика;
- любимые специи для шашлыка – по вкусу;
- соль и свежемолотый перец – на глаз.
Приготовление:
1. Сначала подготовьте курицу. Промойте филе и нарежьте его на удобные для шашлыка кусочки. Добавьте соль, перец и ваши любимые специи. Не бойтесь экспериментировать – куркума, имбирь, паприка или базилик придадут шашлыку особый аромат.
2. Очистите лук и нарежьте его тонкими полукольцами. Отправьте его к курице. Если вы любите свежую зелень, самое время добавить мелко нарезанную петрушку или кинзу. Залейте все сметаной. Хорошенько перемешайте и отправьте в холодильник мариноваться. Минимум 3 часа, а лучше оставить на ночь. Так шашлык получится еще более ароматным и нежным.
3. Осталось только пожарить будущий шедевр! Приятного аппетита!
