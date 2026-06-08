Народные приметы на 8 июня — Карпов день: одна ошибка может отпугнуть удачу на всё лето

8 июня в народном календаре отмечают Карпов день.

Православная церковь в эту дату чтит память святого апостола Карпа — одного из семидесяти учеников Христа. На Руси этот день связывали с рыбалкой, домашним хозяйством и наблюдением за природой.

Что можно делать 8 июня

В Карпов день особое внимание уделяли рыбалке. По поверьям, именно в этот день рыба хорошо ловилась, а улов обещал быть богатым. Рыбаки старались выйти к водоёмам ещё до восхода солнца.

Также благоприятным считалось заниматься хозяйственными делами, работать в саду и огороде, ухаживать за растениями и домашними животными. Хорошей приметой считалось поставить посуду под цветущий шиповник.

Что нельзя делать в Карпов день

Не рекомендовалось ссориться, ругаться и выяснять отношения.

Под запретом была любая рыба, кроме карпа. Тех, кто ел в этот день другую рыбу, ждали финансовые проблемы.

Также советовали не заниматься пересаживанием растений - они могли не прижиться на новом месте.

Давать деньги в долг или просить тоже не рекомендовали.

Смеяться над чужими промахами в этот день было нельзя — иначе сам можешь оказаться в такой же ситуации.

Народные приметы на 8 июня

Много комаров вечером — к тёплой и ясной погоде.

Рыба часто выпрыгивает из воды — скоро установится хорошая погода.

Если лягушки громко квакают — скоро будет дождь.

Рак выполз на берег — к сильному ненастью.

Ласточки летают низко над землёй — к дождю.

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