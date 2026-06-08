Народные приметы на 8 июня — Карпов день: одна ошибка может отпугнуть удачу на всё лето
Православная церковь в эту дату чтит память святого апостола Карпа — одного из семидесяти учеников Христа. На Руси этот день связывали с рыбалкой, домашним хозяйством и наблюдением за природой.
Что можно делать 8 июня
В Карпов день особое внимание уделяли рыбалке. По поверьям, именно в этот день рыба хорошо ловилась, а улов обещал быть богатым. Рыбаки старались выйти к водоёмам ещё до восхода солнца.
Также благоприятным считалось заниматься хозяйственными делами, работать в саду и огороде, ухаживать за растениями и домашними животными. Хорошей приметой считалось поставить посуду под цветущий шиповник.
Что нельзя делать в Карпов день
Не рекомендовалось ссориться, ругаться и выяснять отношения.
Под запретом была любая рыба, кроме карпа. Тех, кто ел в этот день другую рыбу, ждали финансовые проблемы.
Также советовали не заниматься пересаживанием растений - они могли не прижиться на новом месте.
Давать деньги в долг или просить тоже не рекомендовали.
Смеяться над чужими промахами в этот день было нельзя — иначе сам можешь оказаться в такой же ситуации.
Народные приметы на 8 июня
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Много комаров вечером — к тёплой и ясной погоде.
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Рыба часто выпрыгивает из воды — скоро установится хорошая погода.
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Если лягушки громко квакают — скоро будет дождь.
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Рак выполз на берег — к сильному ненастью.
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Ласточки летают низко над землёй — к дождю.
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