Городовой / Полезное / Народные приметы на 8 июня — Карпов день: одна ошибка может отпугнуть удачу на всё лето
Самое читаемое
Новости по теме
Эксклюзив
Новости Петербурга
Последние новости
Пора забыть про спешку: Лунный гороскоп на 9 июня 2026 года - названы запреты в этот день Полезное
½ литра эликсира под куст – и клубники будет пруд пруди: ягоды крупные и слаще меда Полезное
Где в России производят самый вкусный мед - качество на высоте: одной баночки точно будет мало Полезное
3 пшика на куст – и томаты не унять: шпарят плоды как ненормальные даже в "поганое" лето Полезное
Натуральный стимулятор роста: достаточно 1 горсти, чтобы замиокулькас выпустил ворох побегов — в 100 раз лучше магазинных подкормок Полезное
Теги
Санкт-Петербург Рецепты Туризм Сад-огород Эксклюзив
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное

Народные приметы на 8 июня — Карпов день: одна ошибка может отпугнуть удачу на всё лето

Опубликовано: 8 июня 2026 01:10
Автор:
Александр Асташкин
 Проверено редакцией
Народные приметы на 8 июня — Карпов день: одна ошибка может отпугнуть удачу на всё лето
Народные приметы на 8 июня — Карпов день: одна ошибка может отпугнуть удачу на всё лето
Городовой ру
8 июня в народном календаре отмечают Карпов день.

Православная церковь в эту дату чтит память святого апостола Карпа — одного из семидесяти учеников Христа. На Руси этот день связывали с рыбалкой, домашним хозяйством и наблюдением за природой.

Что можно делать 8 июня

В Карпов день особое внимание уделяли рыбалке. По поверьям, именно в этот день рыба хорошо ловилась, а улов обещал быть богатым. Рыбаки старались выйти к водоёмам ещё до восхода солнца.

Также благоприятным считалось заниматься хозяйственными делами, работать в саду и огороде, ухаживать за растениями и домашними животными. Хорошей приметой считалось поставить посуду под цветущий шиповник.

Что нельзя делать в Карпов день

Не рекомендовалось ссориться, ругаться и выяснять отношения.

Под запретом была любая рыба, кроме карпа. Тех, кто ел в этот день другую рыбу, ждали финансовые проблемы.

Также советовали не заниматься пересаживанием растений - они могли не прижиться на новом месте.

Давать деньги в долг или просить тоже не рекомендовали.

Смеяться над чужими промахами в этот день было нельзя — иначе сам можешь оказаться в такой же ситуации.

Народные приметы на 8 июня

  • Много комаров вечером — к тёплой и ясной погоде.

  • Рыба часто выпрыгивает из воды — скоро установится хорошая погода.

  • Если лягушки громко квакают — скоро будет дождь.

  • Рак выполз на берег — к сильному ненастью.

  • Ласточки летают низко над землёй — к дождю.

Ранее мы писали о финансовом гороскопе для каждого знака Зодиака на неделю.

Полезное