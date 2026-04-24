Запеканка из картофеля и курицы – станет вашей фирменной фишкой: домочадцы мигом опустошат тарелки – и добавки попросят
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Теги
Санкт-Петербург Рецепты Сад-огород Туризм Кулинария
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Запеканка из картофеля и курицы – станет вашей фирменной фишкой: домочадцы мигом опустошат тарелки – и добавки попросят

Опубликовано: 24 апреля 2026 16:12
 Проверено редакцией
Legion-Media
Как приготовить ароматную картофельную запеканку с мясом

Даже самая обычная картофельная запеканка с курицей может стать одним из любимых блюд для всей семьи. Рецептом поделилась автор Дзен-канала «Наш уютный дом».

Ингредиенты

Вам потребуются:

  • бескостное куриное бедро без кожицы – 800 г;
  • картофель – 1,5 кг;
  • лук – 2 шт.;
  • морковь – 1 шт.;
  • сыр – 100 г;
  • майонез – 2 ст. л.;
  • соль и молотый черный перец – по вкусу;
  • растительное масло для маринада и жарки.

Запеканка хорошо сочетается с зеленым горошком, томатами или брокколи. Для украшения посыпьте готовое блюдо свежей зеленью.

Способ приготовления

Нарежьте курицу небольшими кубиками. Приготовьте маринад из растительного масла, соли и черного перца, пропитайте им мясо. Нарежьте лук кубиками, натрите морковь. Сначала обжарьте лук, затем – морковь до золотистого цвета.

Как сообщает автор рецепта, «Овощи для картофельной запеканки должны быть слегка мягкими, но не переваренными — именно такой баланс раскрывает всю палитру вкуса».

Картофель нарежьте тонкой соломкой. Заранее поставьте духовку разогреваться до 200 °C.

Возьмите стеклянную или керамическую форму для запекания, смажьте ее маслом. Первым слоем выложите половину картофеля, добавьте соль и перец. Затем идет слой мяса, после него – обжаренных овощей. На этом этапе добавьте вашу любимую приправу. Сверху выложите оставшийся картофель, посолите и поперчите. Добавьте немного кипятка – он сделает запеканку сочной и мягкой.

Самым верхним слоем нанесите майонезную сетку. Накройте форму фольгой и отправьте в духовку на 1 час. Затем уберите фольгу, насыпьте тертый сыр и вновь положите в духовку на 10-15 минут.

Ранее портал «Городовой» опубликовал рецепт легкого йогуртового торта.

Автор:
Татьяна Идулбаева
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 1
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью