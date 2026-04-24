Запеканка из картофеля и курицы – станет вашей фирменной фишкой: домочадцы мигом опустошат тарелки – и добавки попросят

Даже самая обычная картофельная запеканка с курицей может стать одним из любимых блюд для всей семьи. Рецептом поделилась автор Дзен-канала «Наш уютный дом».
Ингредиенты
Вам потребуются:
- бескостное куриное бедро без кожицы – 800 г;
- картофель – 1,5 кг;
- лук – 2 шт.;
- морковь – 1 шт.;
- сыр – 100 г;
- майонез – 2 ст. л.;
- соль и молотый черный перец – по вкусу;
- растительное масло для маринада и жарки.
Запеканка хорошо сочетается с зеленым горошком, томатами или брокколи. Для украшения посыпьте готовое блюдо свежей зеленью.
Способ приготовления
Нарежьте курицу небольшими кубиками. Приготовьте маринад из растительного масла, соли и черного перца, пропитайте им мясо. Нарежьте лук кубиками, натрите морковь. Сначала обжарьте лук, затем – морковь до золотистого цвета.
Как сообщает автор рецепта, «Овощи для картофельной запеканки должны быть слегка мягкими, но не переваренными — именно такой баланс раскрывает всю палитру вкуса».
Картофель нарежьте тонкой соломкой. Заранее поставьте духовку разогреваться до 200 °C.
Возьмите стеклянную или керамическую форму для запекания, смажьте ее маслом. Первым слоем выложите половину картофеля, добавьте соль и перец. Затем идет слой мяса, после него – обжаренных овощей. На этом этапе добавьте вашу любимую приправу. Сверху выложите оставшийся картофель, посолите и поперчите. Добавьте немного кипятка – он сделает запеканку сочной и мягкой.
Самым верхним слоем нанесите майонезную сетку. Накройте форму фольгой и отправьте в духовку на 1 час. Затем уберите фольгу, насыпьте тертый сыр и вновь положите в духовку на 10-15 минут.
