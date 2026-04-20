Легкий и воздушный йогуртовый торт: никакой муки – просто тает во рту

Когда приходится соблюдать безглютеновую диету, а побаловать себя сладким хочется, на помощь приходят рецепты без муки. Один из них – йогуртовый торт, где муку заменяют кукурузным крахмалом. Рецептом поделилась автор Дзен-канала «Наш уютный дом».
Ингредиенты
Вам потребуются:
- яйца – 4 шт.;
- греческий йогурт – 350 г;
- сахар – 3 ст. л.;
- кукурузный крахмал – 3 ст. л.;
- разрыхлитель – 1 ч. л.;
- соль – щепотка.
По желанию можно добавить в тесто цедру лимона, ванильный экстракт, корицу или мускатный орех. Любите шоколад? Добавьте в тесто вместе с крахмалом какао. Можно сделать и фруктово-ягодный вариант: просто добавьте на этапе перемешивания ингредиентов кусочки бананов или ягод.
Способ приготовления
Заранее поставьте духовку разогреваться до 170 °C.
Отделите белки от желтков. Перемешайте желтки с сахаром и начинайте взбивать до состояния легкой, светлой массы. Затем добавьте разрыхлитель, кукурузный крахмал и йогурт. Взбейте до однородной консистенции без комочков.
Белки взбейте с щепоткой соли в отдельной емкости. Начинайте осторожно добавлять ингредиенты к основной массе, помешивая тесто лопаткой.
Форму для выпекания застелите пергаментной бумагой и чуть присыпьте сахаром. Залейте ее йогуртовой массой и поставьте в духовку на 45 минут. Затем выключите ее и подождите, пока торт не остынет в форме. Можно дополнительно поставить его в холодильник на 2 часа для более яркого вкуса.
Храните десерт плотно закрытым в холодильнике не больше трех дней.
