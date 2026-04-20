Легкий и воздушный йогуртовый торт: никакой муки – просто тает во рту

Опубликовано: 20 апреля 2026 23:29
 Проверено редакцией
Легкий и воздушный йогуртовый торт: никакой муки – просто тает во рту
Легкий и воздушный йогуртовый торт: никакой муки – просто тает во рту
Legion-Media
Рецепт торта из йогурта и кукурузного крахмала

Когда приходится соблюдать безглютеновую диету, а побаловать себя сладким хочется, на помощь приходят рецепты без муки. Один из них – йогуртовый торт, где муку заменяют кукурузным крахмалом. Рецептом поделилась автор Дзен-канала «Наш уютный дом».

Ингредиенты

Вам потребуются:

  • яйца – 4 шт.;
  • греческий йогурт – 350 г;
  • сахар – 3 ст. л.;
  • кукурузный крахмал – 3 ст. л.;
  • разрыхлитель – 1 ч. л.;
  • соль – щепотка.

По желанию можно добавить в тесто цедру лимона, ванильный экстракт, корицу или мускатный орех. Любите шоколад? Добавьте в тесто вместе с крахмалом какао. Можно сделать и фруктово-ягодный вариант: просто добавьте на этапе перемешивания ингредиентов кусочки бананов или ягод.

Способ приготовления

Заранее поставьте духовку разогреваться до 170 °C.

Отделите белки от желтков. Перемешайте желтки с сахаром и начинайте взбивать до состояния легкой, светлой массы. Затем добавьте разрыхлитель, кукурузный крахмал и йогурт. Взбейте до однородной консистенции без комочков.

Белки взбейте с щепоткой соли в отдельной емкости. Начинайте осторожно добавлять ингредиенты к основной массе, помешивая тесто лопаткой.

Форму для выпекания застелите пергаментной бумагой и чуть присыпьте сахаром. Залейте ее йогуртовой массой и поставьте в духовку на 45 минут. Затем выключите ее и подождите, пока торт не остынет в форме. Можно дополнительно поставить его в холодильник на 2 часа для более яркого вкуса.

Храните десерт плотно закрытым в холодильнике не больше трех дней.

Ранее портал «Городовой» опубликовал рецепт бананового кекса с орехами.

Автор:
Татьяна Идулбаева
