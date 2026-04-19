Банановый кекс с орехами и карамелью: сладкий и хрустящий – идеален к чаю и кофе

Банановый кекс с орехами – отличный вариант для семейного чаепития или для посиделок с гостями. Готовится он быстро и просто, а рецептом поделилась автор Дзен-канала «Наш уютный дом».
Ингредиенты
Вам потребуются:
- очень спелые бананы – 6 шт.;
- яйца – 2 шт.;
- сахар – 70 г;
- сливочное масло – 30 г;
- грецкие орехи – 50 г;
- растительное масло без запаха – 60 мл;
- теплое молоко – 120 мл;
- просеянная мука – 200 г;
- разрыхлитель теста – 15 г;
- ванильный сахар – 1 ч. л.;
- сахарная пудра.
Также можно добавить в тесто кусочки темного шоколада или шоколадную крошку, цедру лимона или апельсина, корицу или мускатный орех.
Способ приготовления
В первую очередь нарежьте бананы кружочками толщиной 5 мм, а грецкие орехи мелко порубите. Обжарьте сахар на сухой сковороде, пока он не начнет карамелизоваться. Добавьте кусочек сливочного масла и все хорошо перемешайте. Выложите к ним бананы и снова перемешайте. Подождите 5 минут, всыпьте грецкие орехи и оставьте все томиться на сковороде еще 1 минуту, выключите.
Взбейте яйца с ванильным сахаром, добавьте растительное масло и перемешайте. Влейте молоко и начинайте понемногу добавлять муку с разрыхлителем. Перемешивайте ингредиенты венчиком. Консистенция теста должна напоминать свежую сметану.
Затем добавьте бананы с орехами и слегка перемешайте, чтобы твердые ингредиенты распределились по всему тесту равномерно.
Разогрейте духовку до 180 °C. Выложите массу в форму для запекания и поставьте в духовку на 50 минут. Плотно заверните кекс или положите его в контейнер – тогда он останется свежим 2-3 дня.
Ранее портал «Городовой» рассказал, чем заменить пшеничную муку.