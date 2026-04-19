Городовой / Полезное / Банановый кекс с орехами и карамелью: сладкий и хрустящий – идеален к чаю и кофе
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Теги
Санкт-Петербург Сад-огород Рецепты Кулинария Туризм
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Банановый кекс с орехами и карамелью: сладкий и хрустящий – идеален к чаю и кофе

Опубликовано: 19 апреля 2026 23:29
 Проверено редакцией
Legion-Media
Как приготовить бананово-ореховый кекс за час

Банановый кекс с орехами – отличный вариант для семейного чаепития или для посиделок с гостями. Готовится он быстро и просто, а рецептом поделилась автор Дзен-канала «Наш уютный дом».

Ингредиенты

Вам потребуются:

  • очень спелые бананы – 6 шт.;
  • яйца – 2 шт.;
  • сахар – 70 г;
  • сливочное масло – 30 г;
  • грецкие орехи – 50 г;
  • растительное масло без запаха – 60 мл;
  • теплое молоко – 120 мл;
  • просеянная мука – 200 г;
  • разрыхлитель теста – 15 г;
  • ванильный сахар – 1 ч. л.;
  • сахарная пудра.

Также можно добавить в тесто кусочки темного шоколада или шоколадную крошку, цедру лимона или апельсина, корицу или мускатный орех.

Способ приготовления

В первую очередь нарежьте бананы кружочками толщиной 5 мм, а грецкие орехи мелко порубите. Обжарьте сахар на сухой сковороде, пока он не начнет карамелизоваться. Добавьте кусочек сливочного масла и все хорошо перемешайте. Выложите к ним бананы и снова перемешайте. Подождите 5 минут, всыпьте грецкие орехи и оставьте все томиться на сковороде еще 1 минуту, выключите.

Взбейте яйца с ванильным сахаром, добавьте растительное масло и перемешайте. Влейте молоко и начинайте понемногу добавлять муку с разрыхлителем. Перемешивайте ингредиенты венчиком. Консистенция теста должна напоминать свежую сметану.

Затем добавьте бананы с орехами и слегка перемешайте, чтобы твердые ингредиенты распределились по всему тесту равномерно.

Разогрейте духовку до 180 °C. Выложите массу в форму для запекания и поставьте в духовку на 50 минут. Плотно заверните кекс или положите его в контейнер – тогда он останется свежим 2-3 дня.

Ранее портал «Городовой» рассказал, чем заменить пшеничную муку.

Автор:
Татьяна Идулбаева
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью