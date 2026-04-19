На майские праздники - к дегустации: 4 лучшие приправы для шашлыка: мясо как из восточного ресторана, сочнее не бывает

Приближаются майские праздники! Их практически невозможно представить без аппетитного и поджаристого шашлыка. Однако, чтобы мясо получилось сочным и ароматным, важно обратить внимание на проверенные специи, которые способны преобразить даже самый простой маринад, пишет автор блога "Уголок востока".
Черный перец
Это классика, которая никогда не подводит. Его пикантная острота и глубокий аромат прекрасно раскрываются в любом виде мяса. Просто добавьте щепотку молотого перца перед приготовлением и вы почувствуете, как блюдо заиграет новыми красками вкуса.
Кориандр
Для тех, кто ценит свежесть и легкую сладость, кориандр станет настоящим открытием. Его цитрусовые нотки особенно гармонично дополняют свинину и курицу. Можно использовать как свежие листья, добавляя их к уже готовому мясу, так и молотый кориандр.
Розмарин
Если вы любите более интенсивные, хвойные ароматы, то обратите внимание на розмарин. Эта трава – идеальный компаньон для говядины, баранины и свинины. Добавьте веточку розмарина в маринад или посыпьте им мясо перед жаркой, чтобы придать ему неповторимый пряный вкус.
Кумин
Для придания блюду пикантной глубины и восточного колорита, используйте кумин. Его терпкий и остро-пряный вкус прекрасно сочетается с говядиной, свининой и курицей. Он придает шашлыку сногсшибательный аромат и более насыщенный вкус.
Ранее портал "Городовой" рассказал, как приготовить рыбную намазку на хлеб за 2 минуты.