Какие специи идеально подойдут для отварного картофеля: неожиданно, но очень вкусно

Приготовить картофель в отварном виде – задача, с которой справятся даже начинающие кулинары. Это быстрое и сытное блюдо как для семейного ужина, так и для праздничного застолья. Но как сделать привычное блюдо интереснее и избежать однообразия? Секрет кроется в специях и ароматных добавках, способных преобразить даже самый простой картофель до неузнаваемости, пишет блог "Рецепты со всего мира".
Вот несколько идей, как придать вашему картофелю новые оттенки вкуса и аромата.
Лавровый лист
Добавьте его прямо в кастрюлю во время варки. Его тонкий, пряный аромат прекрасно обогатит вкус картофеля.
Зелень
Свежий укроп, будь то семена или стебли, можно бросить в кипящую воду или использовать для украшения готового блюда. Не бойтесь экспериментировать! Вместо укропа попробуйте добавить петрушку, кинзу или даже пару листиков мяты в картофельное пюре для необычной свежести.
Чеснок
Для пикантной нотки разрежьте зубчик чеснока и добавьте его в кипящую воду за пару минут до готовности. Это придаст картофелю легкий, но ощутимый аромат.
Куркума
Щепотка этой яркой специи не только придаст картофелю красивый золотистый оттенок, но и сделает его цвет более насыщенным, при этом почти не изменяя вкус. Особенно эффектно куркума смотрится в картофельном пюре.
