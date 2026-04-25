Вкуснее греческого салата я не ел: тот самый рецепт, который прозвали "золотой классикой"

Рецептом лёгкого и быстрого салата поделился автор Дзен-канала "Микс рецептов".
Ингредиенты:
огурец — 1 шт., помидоры черри — 10 шт., болгарский перец — 1 шт., красный лук — половинка, маслины — 10 шт., сыр фета — 100-150 г, листья салата
для заправки: оливковое масло — 4 ст. л., соль — пол ч. л., орегано — пол ч. л., чёрный перец — пол ч. л., лимонный сок — 1 ст. л., чеснок — 1 зубчик
Приготовление
Нарезаю огурец крупными ломтиками и отправляю его в миску. Помидоры черри режу пополам, чтобы они сохранили сочность. Болгарский перец нарезаю кубиками — беру сразу два цвета, так салат выглядит ярче и аппетитнее.
Лук нарезаю тонкими полукольцами и добавляю к овощам. Всё аккуратно перемешиваю, чтобы не повредить структуру. Сыр фета нарезаю крупными кубиками.
Теперь готовлю заправку. В миску наливаю оливковое масло, добавляю соль, орегано и чёрный перец. Затем вливаю лимонный сок и добавляю натёртый чеснок. Всё тщательно перемешиваю — аромат сразу становится насыщенным и ярким.
Собираю салат: на тарелку выкладываю листья салата, сверху — овощи. Добавляю маслины, затем раскладываю кубики сыра.
Салат не перемешиваю — это важно. Перед подачей просто поливаю его заправкой.
Примерное время приготовления: 15 минут
